Quién es Gero Arias, el tiktoker que perdió dos dedos en un impactante accidente

Gero Arias causó conmoción en las redes luego de contar cómo fue el dramático accidente que vivió y por el que podría perder dos dedos.

Arias nació en San Luis, tiene 20 años y saltó a la fama por realizar impactantes desafíos físicos que, como es de imaginarse, graba y sube a sus redes, donde tiene miles de seguidores. Suele ir al límite con sus propuestas y, en esta ocasión, tuvo una grave consecuencia.

Gero Arias no sabe si podrá recuperar sus dedos.

Cómo saltó a la fama Gero Arias

Su evento más trascendental, por el que saltó a la fama y aumentó su número de seguidores, fue la serie de 366 dominadas que realizó frente al Obelisco en año nuevo.

Para ello llevó adelante una planificación detallada, logrando completar la serie de una dominada por cada día del año. Así llegó a las 366 el pasado 31 de diciembre.

Cómo fue el accidente que sufrió Gero Arias

“Estoy con vida y estoy completo. Bueno, no completo del todo”, dijo el influencer tras sufrir el accidente que le ocasionó una grave lesión en su mano izquierda.

Según relató, cayó de un acantilado de más de 10 metros. Los golpes con las piedras mientras bajaba le valieron fractura expuesta -casi amputación- de dos dedos.

Tal como se maneja la mayoría de los credores de contenido habló en redes sobre los sucedido casi inmediantamente después del accidente. “Acabo de tener el peor accidente de mi vida. Me caí de un acantilado de más de 10 metros y me fui pegando con distintas piedras. Estoy con vida y estoy completo. Bueno, no completo del todo...”, dijo.

“No sé si voy a recuperar los dedos”

Pese a mostrarse con una venda que de todas maneras dejaba ver la sangre de la mano y subir videos desde su internación, hubo quienes no creyeron en las dichos del influencer. Por eso, este martes fue más allá y subió las imágenes de los dedos semiamputados luego del accidente. “No iba a subirlo porque me parecía muy morboso, pero habían muchos que dudaban y creo que con ese video ya no tengo que aclarar más nada”, indicó.

Desde el primer momento habló de que los médicos deberían “reconstruirle los dedos”, pero con el pasar de las horas fue poniéndole un manto de realidad a su situación.

“Hago este video más que nada porque ustedes son los que me acompañan todos los días y quería que se enteren de mi situación. Estoy bien. No sé si voy a recuperar los dedos. Apenas salga del hospital les cuento. Cuídense. Los quiero”, indicó Arias.