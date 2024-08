El Kun Agüero explotó contra los Kirchneristas: “Son los que menos pueden hablar”

El Kun Agüero aclaró que la polémica con Davoo Xeneize ya está resuelta de parte de los dos lados y apuntó contra el Kirchnerismo y el periodismo político partidario, por las agresiones que recibió.

Qué dijo Agüero de los kirchneristas

El máximo goleador de la historia del Manchester City, se refirió a lo que pasó con el joven de 21 años y su enojo: “Con Davo está todo bien. Todo de diez. Tema terminado”, pero rápidamente dejó de lado ese conflicto y se enfocó en criticar a otro sector: “Encima vinieron los K, por decirlo así, todos los periodistas K a bardearme cuando son los que menos pueden hablar”, y luego siguió sumando comentarios.

Agüero, envuelto en la polémica tras sus dichos sobre los “periodistas K”.

“Cómplices todos de la corrupción y choreos que llevan años destruyendo al país y lo que menos tienen que hacer es hablar. Increíble, pero bueno, así está Argentina”, cerró el Kun Agüero.

La relación entre Agüero y Javier Milei

Hace algunos meses, el Presidente de la Nación explicó que el Kun es una persona que “entiende la naturaleza del planteo que impulsa su gobierno” y “tiene una inteligencia para nada convencional”. Lo elogió por sus pensamientos y aseguró que tiene una capacidad analítica sorprendente.

Por el otro lado, Sergio Agüero entiende y apoya las SAD en el fútbol argentino, una de las luchas que está dando el jefe de Estado y el exfutbolista de Independiente comentó: “La privatización podría potenciar a los clubes argentinos. Es lo que pienso y no me voy a callar. Los clubes deberían poder ser privatizados, pero eso no tiene que ser obligatorio. Los socios deberían decidir. Es fundamental”