El llamativo comentario del Kun Agüero sobre la crianza de su futura hija: “Ya estoy sufriendo”

Sergio “Kun” Agüero es un exjugador de fútbol argentino de 35 años, que tuvo que retirarse antes de lo previsto de las canchas, debido a una enfermedad cardíaca. De todas maneras, encontró una manera de seguir conectado con sus seguidores, es un gran usuario de las plataformas de streaming para transmitir en vivo, como Twitch.

El Kun Agüero posee más de 30.9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y más de 4.8 millones de seguidores en su cuenta de Twitch, allí habla sobre su vida personal, sobre sus diferentes trabajos, cuenta anécdotas de fútbol, y reacciona a diferentes videos junto a sus seguidores.

El éxito del Kun Agüero en Twitch.

Hace una semana, confirmó junto a su pareja desde 2019, Sofía Calzetti, que están esperando una hija. El futbolista se convertirá en padre nuevamente y después de 15 años, teniendo en cuenta que Benjamín, el hijo que tiene con Giannina Maradona, cumplió 15 años en febrero.

El Kun Agüero junto a su hijo Benjamín. Foto: Instagram

Frente a la noticia, mientras transmitía en vivo en su canal de Twitch, un seguidor lo felicitó porque volverá a ser padre y Agüero respondió de una manera que sorprendió a todos. “Será nada más y nada menos que una nena. Obviamente, estoy contento, pero bueno, es nena. Qué sé yo, Dios mío, ya estoy sufriendo”.

“Pienso cosas raras. Me van a volver loco. Imagínense cuando llega el novio y me diga: ‘suegro’”, y él entre risas comentó que le haría un asado crudo a la futura pareja de su hija. Finalmente, agregó desahuciado: “Lo único que me falta es que el novio sea hincha de Racing”.

Terminó el tema sobre su hija y cerró diciendo que se verá en un futuro, teniendo en cuenta que la hija todavía no nació y él ya se está imaginando situaciones muy futuras.

¿El Kun Agüero podría volver a jugar al fútbol?

Luego del video viral en el que su cardiólogo le daba esperanzas al Kun Agüero para volver a jugar al fútbol, todos quedaron expectantes. Pero ya lo aclaró el mismo futbolista que eso sucederá luego de muchos entrenamientos y estudios, en el caso de que exista la posibilidad.