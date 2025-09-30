Por Las Redes / Crimen

“Compra Cripto”: revelaron la verdadera profesión de la supuesta mano derecha de Pequeño J

¿Es narco o no? Un familiar de Matías Ozorio reveló datos sobre el joven de 23 años, a quien señalan como el más cercano de Pequeño J.

Redacción Vía País

30 de septiembre de 2025,

En medio de la investigación que señala a Matías Ozorio, como mano derecha de Pequeño J, el narco al que se le atribuye el triple femicidio en Florencio Varela, una familiar rompió el silencio y expresó su preocupación por la situación del joven de 23 años.

Qué dijo la familiar sobre Matías Ozorio

En diálogo con diferentes medios televisivos, una familiar de Ozorio aclaró a qué se dedica el sospechoso y aseguró que teme por su vida.

En primer lugar, recordó el último contacto de la familia con Matías: “Y con la mamá no tiene contacto porque lamentablemente se llevan mal. Es algo de ellos dos que yo no te sabría decir. Pero la última vez que yo hablé con él, que fue para saludarlo para su cumpleaños, él me contestó cortantemente”.

“Yo lo único que hice fue saludarlo y me cortó, me dijo ‘Bueno, chau’, y ya. No sabría decirte si vendía droga porque ya en ese tema no creo que lo sepa todo el mundo, o no sé”, sumando esta información sobre la posibilidad de que su familiar esté en el mundo del narcotráfico.

“Él estaba muy metido en las criptomonedas. Le decían que está loco, que piensa que va a ser millonario, y hasta estaba pidiendo hasta préstamos. Estaba desesperado por recomponerse económicamente por las deudas que tenía“, explica, asegurando que Matías es un ”perejil".

“Yo creo que sí, que por ahí sí. Por ahí sí, porque por algo se fue. Y él no, él no es así. Yo tengo miedo, como tiene miedo la familia. No sabemos quién está atrás de esto”, sumó, sin descartar que se trate de una conducta delictiva.

Finalmente, esta mujer se mostró preocupada: “Yo pienso que corre peligro de muerte. No sabría decirte. Yo no conozco más familia que ellos. Es muy joven Matías, sí. Unos 23, 24 años. Por el momento, no [recibimos amenazas]. Tenemos muchísimo miedo".

