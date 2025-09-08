Alejandro Fantino, amigo de Javier Milei y defensor acérrimo de la actual gestión de La Libertad Avanza, estalló este lunes en su programa de Neura al analizar los resultados de las elecciones de la provincia de Buenos Aires de este domingo.

Fantino arremetió contra el peronismo, asegurando que dicho movimiento está detrás de un plan de desestabilización, para que “todo vuele por los aires” y volver al poder.

No obstante, señaló que si eso llega a ser así, las situaciones no van a darse como las últimas veces que fueron Gobierno. "Esta vez la gente los tiene identificados", aseguró.

Las fuertes palabras de Fantino tras el triunfo peronista de este domingo

“Llegan a volver los que estaban... Que los hagan conc** a todos estos que hoy lloran, a todos estos millonarios, a todos estos empresarios, que les tomen las empresas, las fábricas y que le hagan esos zapato para los amigos de los nietos de Máximo. Me encanta, me encanta...”, comenzó diciendo Fantino.

Y siguió: “Si esto vuela por el aire, como estos están queriendo hacer, y vuelve algo peor de lo que estaba... Es como la implosión de una estrella negra. Ustedes saben que de un agujero negro no se puede escapar ni la luz, porque la atracción gravitatoria es tan grande que ni siquiera puede escapar la luz. Se los digo a los peronchos, golpistas, mandrilandia, etcétera, que ustedes tampoco van a escapar".

“Si esto explota y vuela por el aire como ustedes están queriendo hacer explotar, ustedes tampoco escapan. La atracción gravitatoria del asco que les tiene la gente no los va a dejar escapar. Esta vez ustedes van a venir con el bidón de combustible, van a tirar y se van a quemar ustedes junto con el bidón de combustible. Van a quedarse atrapados adentro de la implosión de la estrella negra", auguró el periodista.

Y concluyó: “Esta vez la gente los tiene identificados como la película de Marvel, Eternal, que hay diferentes personajes que a lo largo de la historia aparecen para generar catástrofes, revoluciones, etcétera. Ya los tienen identificados a ustedes, mandriles, si esto explota como ustedes están queriendo hacer, van a quedar atrapados en los escombros. Esta vez no van a tirar la molotov se van a subir al Ami 8 y se van a escapar a Chascomús, esta vez van a estar adentro de la mugre".