Tras las internas oficialistas, Alberto Fernández convocó a una mesa política del Frente de Todos

De cara a las elecciones 2023, Alberto Fernández busca mermar las internas dentro del Frente de Todos y definir una estrategia electoral. Es por esto que este domingo utilizó sus respectivas redes sociales para convocar una mesa política.

“Como presidente del PJ, el partido más importante de nuestra coalición de Gobierno, he decidido convocar en los próximos días a la conformación de una mesa que diseñe las reglas electorales del Frente y la estrategia a seguir con las miras a las distintas elecciones de este año”, comenzó diciendo.

Con el objetivo de definir la estrategia electoral, el presidente hizo el llamado oficial a través de sus redes sociales. Foto: CapturaT

Y siguió: “Confío en que dicho ámbito de debate surva para abrir la convocatoria a los sectores sociales de la producción y del trabajo que acompañan a nuestra coalición de Gobierno con los que compartimos un mismo proyecto de país”.

Entre varios mensajes, el mandatario sostuvo la importancia de convocar diversas miradas del peronismo para que prime la unidad. “Es mi intención que los referentes que confluimos con miradas diversas en el peronismo, junto a referentes del Frente Renovador y de otras fuerzas políticas que participen del espacio, establezcamos las reglas de competencia que sostengan la unidad que nos lleve a la victoria”, manifestó.

Los polémicos dichos de Alberto Fernández sobre el sector gastronómico

En el marco de un acto en Concepción de Uruguay este viernes, Alberto Fernández se refirió al sector gastronómico, pero una frase desató la furia de la oposición. Es que el presidente comentó que ahora la gente “se queja porque hay que esperar dos horas para comer afuera” ya que “la industria hotelera y gastronómica están a full”.

Visita de Alberto Fernández a Concepción del Uruguay. Foto: prensa

El radical Mario Negri fue uno de los primeros en responderle. “Alberto Fernández: ‘Las quejas de la gente ahora son porque hay que esperar dos horas para ir a comer’. Según el INDEC hay 3.700.000 indigentes, argentinos que no esperan dos horas sino que NO COMEN. Se ríen en la cara de la gente o no tienen idea de lo que pasa en el país”, sentenció.