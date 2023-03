Tras la palabra de Horacio Rosatti, Diputados retoma el proceso para avanzar con el juicio político contra la Corte Suprema

La Cámara de Diputados avanzará este martes en la comisión de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema después de lo que fue la palabra de Horacio Rosatti, quien rompió el silencio en la noche del lunes. Se espera que sea una jornada de nuevas declaraciones y con la ausencia de nombres fuertes que adelantaron que presentarán en un escrito.

El presidente del máximo tribunal habló este lunes en TN donde explicó porque asistió junto con Carlos Rosenkrantz al inicio de las sesiones legislativas donde el presidente Alberto Fernández criticó duramente a la Justicia. “Decidimos que fuera Presidente y Vice y sabíamos cuál podía ser el clima, pero estábamos convencidos de que nosotros no nos tenemos que dejar ganar por la pasión, ni por la simpatía, ni por la antipatía porque expresamos una representación institucional”, señaló.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el más alto tribunal de la República Argentina. Órgano máximo del Poder Judicial. De izquierda a derecha: Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti foto: Prensa Corte Suprema de Justicia de la Nación

En ese marco, recordó lo que fue su paso como ministro de Justicia de Néstor Kirchner y agregó: “Debo decir que hay cosas que no lee en los libros, pero lo vi en mi experiencia personal. Siempre hay una especie de tensión entre los poderes representativos y el Poder Judicial”.

El Gobierno avanza mientras tanto con el pedido de juicio político contra los cuatro integrantes del Máximo Tribunal después de lo que significó el control del Consejo de la Magistratura, el fallo por la coparticipación y otras causas que denunciaron previamente.

Este martes se espera que a la Comisión de Juicio Político llegue la declaración de Carlos Stornelli, quien ya adelantó que no asistirá personalmente y presentará un escrito. El fiscal había sido convocado como testigo para exponer los motivos por los que pidió el cierre de la causa que había sido iniciada para investigar los presuntos chats filtrados entre el secretario del presidente del máximo tribunal, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño en uso de licencia Marcelo D’Alessandro.

Sin la presencia del fiscal, la comisión que preside Carolina Gaillard, del Frente de Todos (FdT), continuará a partir de las 13 con el análisis de las pruebas y testimonios contra el accionar de la Corte, como parte de las audiencias que lleva adelante ese cuerpo desde fines de enero, luego de que el presidente Alberto Fernández y una decena de gobernadores impulsaran el juicio político contra los jueces Horacio Rosatti -titular del máximo tribunal del país-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Comisión de Juicio Politico que preside la oficialista Carolina Gaillard. Foto Federico Lopez Claro

En ese sentido, el presidente del máximo tribunal señaló que “asistimos a esta situación y la sobrellevaremos como consideremos en cada momento que debemos sobrellevarlo” respecto al proceso que se lleva a cabo en el Congreso de la Nación.

“La Corte no inventa los casos. No es que uno dice ‘hoy me levanto y me voy a meter con otro poder del Estado’, las causas llegan. Nosotros actuamos porque piden que actuemos. Lo que no se puede decir después de haber pedido la actuación, es ‘ustedes no son competentes para esto’”. Y marcó: “No se entiende el por qué golpeo la puerta y pido justicia y después digo ‘quien me está respondiendo no está habilitado’ para hacerlo cuando fui yo el que golpeé la puerta”, agregó.

Las declaraciones de Horacio Rosatti, tras las críticas de Alberto Fernández

El presidente de la Corte Suprema fue testigo de las fuertes críticas del presidente al Poder Judicial donde remarcó que “no cuenta con la confianza pública” y apuntó contra los vínculos “poco transparentes” entre empresarios y algunos de los miembros, según él. En ese sentido, Rosatti señaló que deben tener “prescindencia de cualquier circunstancia de afecto o de simpatía” cuando “expresamos una representación institucional”.

Horacio Rosatti, sobre la posibilidad de retirarse del recinto: "Hubiera sido un triunfo de la subjetividad por sobre la objetividad que expresa la institución que representamos". Foto Federico Lopez Claro

“Si el principal tribunal del país tomara sus decisiones en función del afecto o desafecto, ¿qué podría esperar un jubilado, un trabajador o un empresario que quiere radicar una industria en el país o que quiere realizar una inversión?”, planteó. Asimismo, enfatizó: “Para nosotros primero está la institución y por sobre la institución está la Constitución Argentina”.

“Si no expresamos una templanza de ánimo o una serenidad espiritual para tomar nuestras decisiones, estaríamos como el piloto de un avión en turbulencia al que la tripulación encuentra desesperado, a los gritos o persignándose. ¿Qué le esperaría a ellos?”, completó.