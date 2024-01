Tensión en Diputados: expulsaron del recinto a un hombre que insultó a Myriam Bregman

La diputada por el Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman, llevó a cabo un encendido discurso donde apuntó contra los diputados “dialoguistas” que se manifestaron a favor de la “ley ómnibus” y aseguró: “No crean que este debate termina acá, este debate recién empieza”.

“El único lenguaje que entienden estos gobiernos es el de la movilización”, agregó.

Tras el discurso, Bregman recibió abucheos e insultos de parte de personas presentes en el recinto, en especial de un hombre que fue señalado por varios diputados.

Ante ello, la diputada Cecilia Moreau intervino y reclamó: “Si trajeron barras, que los desalojen”. Por su parte, el presidente del bloque de Unión por la Patria, German Martínez, exigió que se retire al hombre del Congreso.

Miguel Pichetto (Coalición Federal) también intervino: “No son tolerables los abucheos, esto no es una cancha de fútbol”.

Por su parte, la Diputada Carla Carrizzo de la Unión Cívica Radical aseguró que ese mismo hombre en otras ocasiones insultó a otras mujeres del recinto.

Es por esto que el presidente de la Cámara, Martín Menem, quien sostuvo inicialmente que no escuchó la agresión, terminó pidiéndole a la seguridad que retire al hombre por la insistencia de los distintos bloques.

La izquierda rechaza la Ley Ómnibus y moviliza al Congreso

La diputada nacional por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, afirmó que “llegó la hora de la verdad”, en relación con el tratamiento del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que se llevará a cabo hoy en la Cámara baja, y aseguró que muchos legisladores que prometieron no votar la iniciativa están ahora dispuestos a respaldarla.

“Hoy llegó la hora de la verdad. No sabemos en qué momento se van a anunciar los cambios que le hicieron al dictamen firmado la semana pasada en el plenario de comisiones. Parece que hay muchos diputados a los que no les importa, porque lo que quieren es que se mantenga este ajuste. Varios legisladores dijeron en los pasillos que no iban a votar esta ley, y ahora dicen que lo harán”, afirmó Bregman en declaraciones a radio Splendid AM 990.

La referente de la izquierda está convocando a una movilización en las puertas del Congreso para este miércoles por la tarde. Junto con ella también invitan a acercarse al recinto a rechazar esta ley los movimientos sociales, artistas, sindicatos, asambleas barriales, agrupaciones ambientales y organizaciones de jubilados.