Qué puede pasar en Juntos por el Cambio antes del cierre de las alianzas para las elecciones

La bomba de inicio de semana que lanzó Horacio Rodríguez Larreta pidiendo el ingreso de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio y que avivó una interna caliente que parece estar permanentemente en una tensa calma con Patricia Bullrich. La incorporación de José Luis Espert intenta bajar la tensión que correrá hasta el próximo 14 de junio cuando cierre el período para oficializar las alianzas.

La plana mayor de la alianza opositora le dará la bienvenida formal a Espert este viernes a primera hora de la mañana. Será la primera foto conjunta de las autoridades del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y el Peronismo Republicano con el diputado de Avanza Libertad. “Iniciamos un camino común por la lucha de la libertad para recuperar la Argentina”, destacó Espert.

José Luis Espert anunció su ingreso a Juntos por el Cambio con fotos con Larreta y Bullrich. Foto: Web

El desembarco del liberal recibió luz verde a última hora del miércoles tras una conversación con Patricia Bullrich, quien se resistía a subir a Espert a la interna presidencial ante el temor de que le restara votos, pero terminó cediendo ante el impulso de sus socios.

El jueves por la mañana, tanto Bullrich como Larreta dieron a conocer la noticia de la “fumata blanca” en redes sociales, aunque lo hicieron con fotos por separado.

Este fin de semana, será de gran actividad para los dos principales precandidatos de JxC, en el medio de una campaña que empieza a acelerarse con vistas al 24 de junio, cuando se definan los candidatos de cada uno de los partidos para las PASO.

El jefe de Gobierno porteño viajará a Santa Fe y a Formosa, donde se mostrará con Elisa Carrió, la última líder dentro de Juntos por el Cambio donde tenía que terminar de armar una “alianza”.

Cerca del jefe de Gobierno también daban como posibilidad una foto el sábado entre las palomas de JxC: incluiría a Gerardo Morales y a Martín Lousteau. En las últimas horas, esa opción había perdido algo de fuerza, pero no estaba descartada.

Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió viajarán a Formosa para apoyar a los candidatos locales de Juntos por el Cambio. Foto: Nicolás Stulberg

Bullrich, en tanto, cada vez más cerca de los “duros” del Pro, viajará a Mendoza para acompañar a Alfredo Cornejo, su aliado dentro de Juntos por el Cambio de la UCR. Mientras tanto, el lunes pasará por Santa Fe para reunirse con Carolina Losada, la candidata para la gobernación de Santa Fe.

Pero, sobre todo, el lunes también viajaría a Córdoba, en una señal de respaldo a Luis Juez, candidato de JxC a gobernador, y el radical Rodrigo De Loredo, candidato a intendente de la capital provincial, que competirán con el peronismo de Schiaretti el 25 de junio. Ambos lanzaron duras críticas a la jugada de Larreta y Morales para sumar al mandatario cordobés a la coalición opositora.

Qué puede pasar con el ingreso de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio

Los cortocircuitos en torno a Schiaretti siguen al rojo vivo y este jueves un hombre de máxima confianza con el gobernador, el diputado Carlos Gutiérrez, aseguró a este medio que tanto la incorporación a un frente electoral como la adhesión a un acuerdo programático están en manos de Juntos por el Cambio.

“No damos por cerrado nada, pero no es un tema que esté en nuestras manos”, dijo el jefe del bloque Córdoba Federal, y agregó: “Vinieron a buscarnos ellos para llevar adelante esta propuesta, pero después entraron en esta discusión interna que nosotros respetamos, pero no podemos opinar ni decidir qué va a surgir de ahí”.

Por una lado, una de las variables que manejan cerca del gobernador cordobés es que efectivamente esta alianza quede en la nada. Esto dejaría a Larreta parado en una posición de debilidad interna y habría pagado un alto costo político en vano, sobre todo entre los socios opositores en Córdoba.

El gobernador Juan Schiaretti en Villa Nueva. (Gobierno de Córdoba)

La opción de Schiaretti para la fórmula con el alcalde porteño es otra de las variables que manejan desde la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, también el costo político que podría tener para el alcalde porteño a pesar de no necesitar la unanimidad que para su incorporación oficial.

Desde el sector de Patricia Bullrich vienen anticipando desde hace varios días que tanto Larreta como Morales buscan romper Juntos por el Cambio o dejar a la exministra aislada totalmente. Esto fue desmentido por los dos mandatarios provinciales.

En cambio, crecen las chances de sellar un “acuerdo programático” o un “pacto de gobernabilidad” con el sector que comanda Schiaretti, que ya estaría siendo trabajado entre las partes.

“Puede ser un pacto no electoral, una carta de intención con puntos de consenso, aunque Schiaretti compita afuera o no compita; mostrar que Juntos por el Cambio puede garantizar gobernabilidad desde diciembre, y que Horacio es el que puede garantizarlo adentro de Juntos por el Cambio. Lo que lleve a demostrar que el volumen y la posibilidad de gobernar está acá, lo vamos a hacer”, señaló TN en diálogo con voceros oficiales de Larreta.