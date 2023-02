Por la suspensión de planes sociales, piqueteros anunciaron cortes para el próximo martes en todo el país

Para el próximo martes 7 de febrero, el Polo Obrero anunció una nueva medida de fuerza que incluirá cortes de accesos, rutas y puentes, en más de 130 puntos de la Argentina.

El Puente Pueyrredón será uno de los accesos a CABA cortados. Foto: Telam

Para la Ciudad de Buenos Aires, las protestas estarán centralizadas en Puente Pueyrredón, Puente La Noria, Acceso Oeste y Panamericana.

“El martes 7 de febrero salimos en una jornada nacional con cortes de acceso y de rutas desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca”, fue el anuncio de este viernes del Polo Obrero. Reclaman la suspensión de casi 155.000 beneficiarios que no perciben más el Potenciar Trabajo.

El reclamo estriba en que, según lo planteado por ellos, varias personas hicieron la validación de sus datos personales “en tiempo y forma”, pero el Ministerio de Desarrollo Social decidió no incluirlos para que cobren en el mes de enero.

“Ya se han producido casi 160.000 suspensiones del plan Potenciar Trabajo, por lo que estas familias se quedarán sin la mitad de sus ingresos y en marzo les bajarán la totalidad del monto”, comentaron.

Dentro de los cuestionamientos que agregan, sostienen que “el ajuste en los gastos del Estado no solo afectan a los desocupados, las jubilaciones mínimas que se rigen por salario mínimo, están por debajo de la indigencia, los hospitales y escuelas sufren un recorte año tras año, por la vía de la inflación que también se come los ingresos de los trabajadores no registrados o ‘en negro’ que supera el 50 % de los trabajadores activos, no hay acceso a la tierra y la vivienda para millones de parejas jóvenes porque no hay obra pública”.

Piqueteros reclaman que más de 155 mil beneficiarios del plan Potenciar Trabajo no cobraron la asignación en enero. Foto: José Hernández

El reclamo de Unidad Piquetera contra otras organizaciones oficialistas

En medio de una interna política, la Unidad Piquetera volvió a cuestionar el accionar de determinadas organizaciones oficialistas que están nucleadas en la UTEP: “Se adaptaron a este ajustazo y no abrieron la boca para defender a los compañeros afectados. Creen que la plata ‘ahorrada’ irá para sus cooperativas y emprendimientos productivos, pero el FMI ha reclamado en su memorándum de diciembre que se ajusten las cuentas porque quieren la plata para ellos”.

Por todo ello, advirtieron que “el ajuste no termina en los 160.000 despidos de febrero, el ajuste no se frena ni por la campaña electoral, van a seguir reduciendo el presupuesto porque eso es lo que reclama el fondo”.