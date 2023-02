Patricia Bullrich apuntó contra Rodríguez Larreta a horas de presentar su candidatura: “Tibios abstenerse”

Patricia Bullrich sigue profundizando las diferencias con el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. No es casual que en la previa a su lanzamiento presidencial, la ex ministra haya declarado que “Argentina no sale con tibios, sale con mucha decisión”.

“Hay que remover muchas mafias y muchos intereses, hay que remover a los que tiran piedras, hay que animarse, Argentina no sale sin coraje”, agregó.

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Foto: Clarín

“Como digo siempre, tibios abstenerse”, exclamó Patricia Bullrich contundente.

Al ser consultada sobre las diferencias entre ella y Larreta, la presidenta del PRO explicó sin rodeos: “Los hechos hablan por sí mismos. Cuando uno se para frente a la realidad de las decisiones que nos ha tocado tomar es ahí donde uno percibe donde está el carácter, la fuerza y la forma de ver las cosas”.

“Lo que se está discutiendo en la Argentina son modelos y formas de analizar cómo se sale de la crisis”, explicó al mismo tiempo que remarcó: “Está planteado un camino, y claro, hay que ponerle carácter, coraje”.

“No se sale de la crisis si se mantienen los mismos arreglos que la Argentina ha mantenido para llegar hasta acá”, añadió Bullrich.

Cómo será el lanzamiento presidencial de Rodríguez Larreta

Horacio Rodríguez Larreta anunciará su precandidatura presidencial para las Elecciones 2023, en medio de su gira por todo el país que lo lleva a recorrer algunas provincias aliadas como también bastiones del Frente de Todos. El mandatario porteño intentará mostrar “un fuerte respaldo federal”.

Juntos por el Cambio: Rodrigo de Loredo, Horacio Rodríguez Larreta y Luis Juez en Villa Carlos Paz. (La Voz)

La postulación será a través de un video que se publicará en las redes sociales del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con un discurso grabado. Cabe remarcar que la presentación a la carrera presidencial será a una semana de la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura Porteña.