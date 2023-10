Massa defendió un “precio razonable” en el mercado interno para los combustibles

A dos semanas y media del balotaje, ayer, por segunda vez en 48 horas, Sergio Massa debió distraer tiempo de la campaña electoral para aludir a la escasez de combustible, un conflicto incómodo para el candidato de Unión por la Patria.

“Lo que hubo fue primero especulación sobre una devaluación después de las elecciones y después especulación alrededor del vencimiento del congelamiento de precios”, justificó el también de ministro de Economía. Atribuyó las maniobras especulativas a las empresas productoras de petróleo y dijo que la situación “se está normalizando”, en una jornada donde continuaron aún las colas en las estaciones de servicio del AMBA.

“Hace 15 días empezó un ruido de que después de las elecciones se venía una devaluación y hubo retención de stocks. Y después, cuando no hubo devaluación, vino un segundo ruido: ‘vence el congelamiento de precios’ y también hubo retención de stocks”, explicó Massa, en una entrevista al canal La Nación+.

“Las petroleras”, respondió a la pregunta de quién retenía los stocks.

Sergio Massa reiteró en la entrevista la misma advertencia hecha el domingo: “Fui muy duro y lo reitero: si no normalizan (el abastecimiento), no sale más un barco de exportaciones, no sale más un barril”, enfatizó.

La falta de combustible se arrastra ya hace un par de semanas pero en los últimos días se agravó el problema y fueron muchas las estaciones que dejaron de vender al público.

Massa echó la responsabilidad a las empresas productoras y mencionó PAE, Vista y Tecpetrol. “Básicamente la gente tiene que saber que las empresas petroleras están teniendo récord de producción. Están batiendo récords de exportación. En paralelo, el sector tiene beneficios impositivos para exportar y beneficios cambiarios para exportar. Pero eso tiene un límite: que abastezcan el mercado local”, explicó Massa.

“El abastecimiento es evidente que ha crecido. Ayer a la tarde empezó a aparecer mágicamente el combustible que no estaba y las petroleras saben que tiene hasta mañana (por este martes) a las 12 de la noche para resolverlo”, dijo también Massa en un cruce con periodistas acreditados en el Ministerio de Economía.

“Anoche leí que el otro candidato dice que hay que liberar el precio. Eso significa que la gente pague 800 pesos el litro de nafta o 350 como vale ahora”, sostuvo Massa, aludiendo a Javier Milei, pero sin nombrarlo.

“La gente tiene que saber que el gobierno renunció cobrarle impuestos a las petroleras para mantener el precio al público. Tengo la responsabilidad de cuidar el bolsillo de los argentinos. Defiendo la exportación, estamos en récord; ahora, primero están los argentinos y eso sí es una definición política”.

Sin nombrar a La Libertad Avanza, Massa contrastó con su adversario respecto a qué modelo de país impulsa Unión por la Patria. “Si tenemos la cuarta reserva mundial de shale oil, cómo no vamos a tener parte de nuestra competitividad económica en tener los combustibles a un precio razonable en el mercado interno. Además, los salarios en Vaca Muerta no se pagan en dólares, se pagan en pesos. Los equipos de perforación, de agua, los ingenieros, se pagan en pesos. La exportación se cobra en dólares y con el tipo de cambio diferenciado”, argumentó.

Massa afirmó que las productoras, destilerías y las cámaras de estaciones “trabajan todas juntas en un programa de abastecimiento”.