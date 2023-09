Inquilinos exponen en el Senado sobre la reforma de la Ley de Alquileres

Asociaciones de inquilinos expondrán hoy ante un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado, en la discusión de la reforma a la ley de alquileres, que ya cuenta con media sanción de Diputados.

La discusión sobre el tema iniciada ayer con representantes del sector inmobiliario continuará desde las 11.

Los legisladores del oficialismo y de la oposición -en especial de Juntos por el Cambio- volvieron mantener fuertes cruces en la reunión de ayer.

Si bien coincidieron en la intención de acelerar la emisión de dictamen, aunque con criterios distintos.

Mientras la oposición pretende aprobar la iniciativa tal como vino de Diputados, y convertirla en ley en la próxima sesión; el oficialismo quiere introducirle modificaciones, por lo que debería regresar en revisión a la Cámara baja para su sanción definitiva.

Virginia Manzotti, de la Confederación Federal de Corredores Inmobiliarios (Cofeci), dijo que la situación del mercado “se está agravando mientras se espera la aprobación de la norma” y reclamó “celeridad” para la sanción.

Otro de los expositores invitados, Damián Tabakman, de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, evaluó que “si la gente no compra, nadie va a fabricar, entonces no se construye” y agregó que “si no se construye, habrá menos oferta de viviendas”.

Leonardo Rodríguez Nader, de la Asociación de Empresarios de la Vivienda, dijo que “aunque no hay cifras oficiales, el déficit habitacional está por encima de un millón de viviendas, lo que repercute en sectores medios y bajos”.

PRESIÓN DEL SECTOR INMOBILIARIO

Los senadores de Juntos por el Cambio organizaron un encuentro con representantes del sector inmobiliario en el salón auditorio del Anexo del Senado para escuchar su postura y trasladarla al debate. Se encontraron con testimonios tajantes: los invitados exigieron darle una resolución urgente al tema porque, advirtieron, el mercado inmobiliario está “paralizado” por la media sanción de Diputados.

“Necesitamos una definición, saber si esto se va a lograr o no se va a lograr. Desde que se dio la media sanción, todos los propietarios frenaron sus contratos. Nadie quiere renovar los alquileres. Estamos peor que hace un mes atrás”, se quejó la cordobesa Virginia Manzotti, presidenta de los Colegios de Corredores Inmobiliarios en Argentina.

Marta Susana Liotto, del Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, sentenció: “Esta incertidumbre es tan atroz como lo era antes con la ley vigente sin esta media sanción. Suenan sistemáticamente los teléfonos por parte de los propietarios y los inquilinos. Los contratos se están venciendo y lo único que podemos conseguir de los propietarios es una prórroga. Nosotros apuntamos a la contención, pero es incierto. Estamos vendiendo humo”.

Desde la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, las autoridades consideraron que “la solución a todos los problemas no las tratan estas modificaciones, pero sí urge tratarlas” porque el proyecto aprobado en la Cámara baja “generó una paralización del mercado inmobiliario”.

Juan Carlos Donsanto, del Colegio Público de Martilleros y Corredores de la provincia de Buenos Aires, coincidió: “Necesitamos que se expidan por sí o por no, porque a esta altura hay mucha gente que, ante la media sanción, decidió retirar el bien”.

Ubicados en la cabecera del salón, los senadores Luis Naidenoff, Carolina Losada, Mariana Juri y Edith Terenzi aclararon que la solución no depende solo de Juntos por el Cambio, porque no tiene mayoría en el Senado.

“Sabemos que la situación es muy crítica para los locadores y para los inquilinos por el proceso inflacionario y los efectos de la ley. Vamos a avanzar en lo que se aprobó en Diputados, en tanto y en cuanto sea factible, porque depende de los números”, se atajó Naidenoff. Losada, autora de un proyecto para derogar la ley vigente, reconoció que esa alternativa “no es posible” en el Senado.