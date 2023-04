El kirchnerismo desafió a Alberto Fernández a definir las candidaturas en las PASO

El kirchnerismo blanqueó que, pese a la resistencia expresada durante el verano, habrá PASO para definir la candidatura presidencial del Frente de Todos. El ministro del Interior, “Wado” de Pedro, fue quien hizo pública la decisión de ir a las primarias para competir, dijo, con el presidente Alberto Fernández.

"Wado" de Pedro confirmó que habrá PASO al interior del Frente de Todos. Foto: Info

El ministro -que a poco estuvo de dejar el gabinete en febrero pasado por una crisis con Alberto Fernández- responsabilizó al Presidente por el cuadro prelectoral que presenta el oficialismo. “La situación que tenemos hoy es producto de la decisión unipersonal del presidente que nos llevó hasta acá, con su decisión estratégica y lo que nos queda hoy es eso, ir a una elección que haya PASO, donde el presidente se va a presentar”, dijo De Pedro. El ministro aprovechó y subió al ring a Fernández.

“Alberto todavía no dijo que va por la reelección”, aclaró a este medio un funcionario nacional ligado a la Casa Rosada. Explicó que lo que Fernández viene pregonando es que las candidaturas surjan de las PASO y no que sean producto de la decisión discrecional de un dirigente. O de una dirigente. “Pero no ha dicho que va a ser él”, insistió.

“Wado” de Pedro viene desplegando desde hace un semestre una agenda propia de un candidateable. Aun así, el juego está abierto en el kirchnerismo (igual que en la Casa Rosada).

“El Presidente diseñó una estrategia donde muchos sectores del Frente le pidieron discutir parte de esa estrategia. No hubo ni existió el ámbito para discutirla”, reprochó el ministro y referencia de La Cámpora en el Gabinete.

De Pedro lanzó abiertamente el desafío (lo hizo ante las cámaras de C5N): “Sería muy bueno que el Presidente se presente (a las PASO), que el resto del Frente de Todos pueda armar una alternativa y la gente pueda definir cuál es el mejor candidato o candidata del Frente”.

El ministro expuso que dentro del Gobierno “hay ruidos”, y los emparentó “con decisiones que no se tomaban, con gestiones del área económica que no se tomaban y con una inercia producto de la situación que dejó la gestión de Macri”. En el kirchnerismo entienden que esos “ruidos que a todos nos cansan” deben saldarse en unas PASO.

Fuentes ligadas a Casa Rosada reconocieron que, pese a las diferencias o “ruidos”, se están promoviendo reuniones entre los sectores. “Consumado el hecho, ahora queda definir las reglas de juego que ordenen la competencia interna”, dicen. El Consejo Nacional del Partido Justicialista debe convocar al congreso partidario, la gran asamblea que define cómo jugará el peronismo en las elecciones. Para que esto ocurra deberá estar más ordenada.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, también ve como inevitables a las PASO: “Me parece que lo más cercano es el escenario que describe (el ministro del Interior Eduardo) De Pedro. Que haya una PASO, que haya un código de convivencia, que haya un reglamento de esas primarias que diga cómo se van a distribuir los cargos legislativos”, dijo. Rossi, igual que Aníbal Fernández, son dos dirigentes asociados al kirchnerismo histórico que hoy, con temperamentos distintos, están alineados con el Presidente.

Cerca del Presidente, que también es titular del PJ, dicen que aún es temprano para definir una candidatura. Daniel Scioli corre en paralelo: lanzó su candidatura, pero se baja si Fernández decide ir por la reelección.

Cuando en la Casa Rosada hablan de “manejo de los tiempos” miran el calendario de las provincias. El 14 de mayo, por ejemplo, hay cinco elecciones, Tucumán, entre ellas. Juan Manzur espera retener Tucumán para desde allí lanzar su candidatura presidencial. Manzur tiene buenas relaciones con Fernández, aunque llegó a ser jefe de Gabinete porque lo propuso Cristina Kirchner.

Desde el kirchnerismo siguen apostando para que Cristina se presente a elecciones. Foto: Twitter

El PJ bonaerense que conduce Máximo Kirchner decidió la semana pasada marchar a tribunales el 13 de abril en “apoyo a Cristina Kirchner”. Ese día se cumplen siete años de cuando la Vicepresidenta se presentó en Comodoro Py ante el juez Claudio Bonadio. Sectores kirchneristas insisten en avanzar con el “operativo clamor” Cristina 2023 para torcer la decisión de la Vicepresidenta de la Nación.