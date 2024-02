Cristina Kirchner volvió a criticar al gobierno de Milei, ahora por el aumento de la pobreza.

Cristina Fernández de Kirchner eligió el día de su cumpleaños 71 para volver protagonizar otro contrapunto con el gobierno de Javier Milei. Esta vez, la dos veces presidenta de la Nación aludió al reciente informe de la UCA que arrojó un 57,4 por ciento de pobreza. “La verdadera tragedia es que no están jugando un juego de mesa, sino con la mesa de los argentinos”, advirtió Cristina Fernández de Kirchner en las redes sociales.

La publicación hace una semana del documento de 33 páginas titulado “Argentina en su tercera crisis de deuda” fue el aviso del retorno de Cristina Fernández de Kirchner a los primeros planos de la discusión política pública. Su mensaje crítico contra la política económica del gobierno de Milei de este lunes confirmó su intención de erigirse como una de las voces más influyentes de la oposición.

La dura crítica de Cristina Kirchner a Javier Milei. Foto: Google

Fernández de Kirchner rescató ahora una nota periodística del semanario Perfil con el título: “Milei puso distancia del fuerte aumento de la pobreza en enero: ‘Es la verdadera herencia del modelo de la casta’”.

“En el artículo aparece un gráfico del Observatorio de la Deuda Social Argentina que mide la evolución de las tasas de pobreza e indigencia urbanas entre enero del 2004 y enero del 2024; o sea en los tan mentados, meneados y criticados “últimos 20 años”, escribió Fernández de Kirchner.

“Cuando lo vi, -agregó- me acordé del tercer párrafo, página 10 del documento de trabajo “ARGENTINA EN SU TERCERA CRISIS DE DEUDA”, que transcribo a continuación: ‘No pudo seguir en el gobierno (me refiero a Macri), pero el condicionamiento estructural que significaron sus decisiones en materia de endeudamiento, tanto por la magnitud de su volumen total con bonistas privados y con el FMI, como por el retorno de ese organismo multilateral en su rol de auditor de la economía argentina, aún persiste. Con el gobierno de Mauricio Macri la Argentina, como en el juego de la oca, retrocedía casilleros a mansalva. El gobierno que siguió no pudo o no supo cortar este verdadero nudo gordiano de la economía argentina”, dijo también, en crítica al gobierno que presidió Alberto Fernández y del que fue su vicepresidenta.

“Si fuera el Juego de la Oca, al mirar el gráfico del Observatorio, más que un retroceso a mansalva estaríamos viendo cómo, a partir del año 2018 -con endeudamiento en dólares y regreso del FMI de la mano de Mauricio Macri-, volvimos para atrás hasta caer en el punto de partida. La realidad que muestra este trabajo es que hoy ya estamos peor que en el año 2004. Sin embargo, la verdadera tragedia es que no están jugando un juego de mesa, sino con la mesa de los argentinos”, concluyó Cristina Fernández de Kirchner, en su segunda reaparición en las redes en menos de siete días.

En el texto de este lunes, al igual que en el documento de la semana pasada, Cristina Fernández de Kirchner identifica las políticas de la presidencia de Macri con la actual gestión libertaria.

El vocero presidencial Manuel Adorni fue el primer funcionario del gobierno nacional en replicar la nueva crítica de la ex presidenta. “En primer lugar, desearle un feliz cumpleaños a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, exsenadora, dos veces presidente y una vez vicepresidente. Figura, si las hay, relevante de los últimos 20 años de esta decadente argentina”, dijo Adorni, combinando saludo con chicana, apenas abrió conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada. Después le sugirió que “cambie a algunos de sus asesores económicos” porque uno de ellos, al que no identificó, dijo que “el déficit fiscal está bien y sirve para el crecimiento de los países”.

La ex fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, integrante del gabinete de Javier Milei, también salió al cruce del último apunte de Fernández de Kirchner, en el que se carga buena parte de las responsabilidades del aumento de la pobreza a decisiones de endeucamiento tomadas por el gobierno de Mauricio Macri.

“Deje gobernar al presidente Milei. Ya bastante daño hicieron”, respondió Patricia Bullrich en la red social X. La ministra de Seguridad afirmó que “los argentinos no se olvidan” de que durante los dos mandatos presidenciales de Fernández de Kirchner al frente del país, entre 2007 y 2015, se “falsificaron” las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) “y todas las estadísticas públicas”.

El ministro de Defensa, el radical Luis Petri, le sugirió a Fernández de Kirchner “pedir perdón y hacer silencio” por “el desastre” en el que, a su criterio, dejó a la Argentina. Petri, retomando la expresión utilizada por Fernández de Kirchner, sostuvo: “Jugar con la mesa de los argentinos es falsear estadísticas y hacer trampa con los números de la pobreza. Jugar con la mesa de los argentinos es promover la inflación y el crecimiento descomunal del Estado y sus cajas”.

Cristina Kirchner volvió a criticar al gobierno de Milei, ahora por el aumento de la pobreza.

Horas después de las críticas de Bullrich y Petri, la cuenta de la red X de Cristina Fernández replicó un mensaje de la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio. Allí se ve a la ministra Patricia Bullrich en las sucesivas juras como funcionaria con los presidentes De la Rúa, Macri y Milei, con el agregado de los respectivos índices de pobreza (50, 40 y 60) alcanzaros por esos gobiernos. “Encuentre las semejanzas. Y si encuentra alguna diferencia, me avisa también”, escribió Di Tullio y festejó Cristina Fernández de Kirchner.