Cristina Kirchner reaparece este sábado, tras el inesperado cruce entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner

Finalmente, Cristina Kirchner reaparecerá este sábado en una actividad política pública. La voz de la vicepresidenta de la Nación es esperada ansiosamente por el universo kirchnerista, que en los últimos días asistió a un debate inesperado a esta altura de la campaña electoral: Axel Kicillof y Máximo Kirchner, dos emblemas del sector, tuvieron un contrapunto que se procuró apagar antes de que se transforme en el dañino “fuego amigo”.

La Vicepresidenta hablará en la presentación de la reedición del libro “Después del Derrumbe: conversaciones entre Néstor Kirchner y Torcuato Di Tella” (Editorial Galerna). La charla que dará se titula “De castas, herencias, derrumbes y futuro” y ocurrirá en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, instituto que dirige Nicolás Trotta, el primer ministro de Educación de Alberto Fernández.

Máximo Kirchner y Axel Kicillof (Prensa)

La última vez que habló en público Cristina Kirchner fue el 17 de julio pasado, cuando compartió con Sergio Massa un acto en el que se recordó la reestatización de Aerolíneas Argentinas. Después solo emitió tuits relacionados al aniversario del intento de magnicidio en su contra o reproducciones de dos declaraciones de Kicillof: una en relación al juicio de los fondos buitres al Estado Argentino por la expropiación de YPF y otra sobre la decisión de la Cámara de Casación de revocar los sobreseimientos de la Vicepresidenta en la causa Hotesur-Los Sauces y en la causa del Memorándum con Irán.

El contrapunto entre Kicillof y Máximo Kirchner

Kicillof fue el que abrió el debate, para algunos, “algo inoportuno”, aunque a la vez comprensible. El textual expresado por el gobernador de Buenos Aires que pugna por su reelección fue el siguiente: “Están pasando cosas complicadas y novedosas. Yo creo que no tenemos que venderle esperanza a nadie; tampoco vamos a entusiasmar demasiado solo con un discurso o con una propuesta nostálgica. Porque nosotros que somos partes del peronismo, uno dice ‘Perón, Evita, Néstor y Cristina’… no tengo ninguna duda de que son los momentos más gloriosos que vivió nuestro país, pero creo que tenemos que ir dándole un carácter generacional y de época nueva… Tiene ya tufillo a esas bandas de rock que tocan los grandes éxitos. Va a haber que componer una nueva (canción), no una que sepamos todos”.

El mensaje es claro y apunta a una renovación del kirchnerismo clásico. Frente a fenómenos como la irrupción de Javier Milei, en Unión por la Patria algunos creen que las viejas apelaciones a “la década ganada” han perdido efecto. Kicillof pide entonces “componer una nueva” canción. También están quienes creen que esta discusión debería haberse dado después de las elecciones.

“Yo no me dedico a la música, soy militante y dirigente”, replicó Máximo, cuando días atrás, al terminar una cumbre del PJ bonaerense, tuvo un breve cruce con la prensa.

El contrapunto sorprendió porque el núcleo kirchnerista rara vez ha discutido temas internos a cielo abierto. Lanzarse ahora en un debate doctrinario parece inoportuno: el 22 de octubre, en simultáneo con la elección presidencial, se vota en Buenos Aires para la gobernación. Axel Kicillof fue el más votado en las PASO con el 36%, tres puntos más que Juntos por el Cambio y 12 más que La Libertad Avanza, que lleva a Carolina Píparo como candidata a gobernadora.

En la provincia se resuelve todo en primera vuelta y gana el que más voto saca. No hay balotaje. Buenos Aires es la única provincia que gobierna el llamado “kirchnerismo puro”. Perder el distrito sería una catástrofe para la considerada “columna central” de Unión por la Patria.

Máximo Kirchner es titular del PJ bonaerense y referente de La Cámpora. Kicillof, el principal activo político del kirchnerismo (después de CFK). El hermetismo tan característico del kirchnerismo impide saber las razones de las diferencias políticas de los dos referentes.

Las últimas declaraciones de ambos dirigentes sugieren que la idea renovadora de Kicillof quedará para más adelante. “Nuevamente jueces cómplices del poder decidieron reabrir causas que tienen como único objetivo reanudar la persecución política sobre Cristina y Máximo Kirchner”, acaba de decir el gobernador en solidaridad.

Máximo Kirchner reparte su tiempo como diputado con actividades bonaerenses, desde una cumbre de la juventud sindical peronista de la provincia; un acto en La Matanza con curas villeros; a la feria del libro en Merlo, Gran Buenos Aires, donde participó de la presentación de un libro con discursos de Néstor Kirchner. Dijo que tiene toda su confianza “en el triunfo de Axel” y habló de potenciar con los votos bonaerenses la elección presidencial de Massa para entrar en el balotaje.

También publicó un TikTok sugestivo. Junto a una mujer y otros simpatizantes de Cristina Kirchner, les preguntó si querían escuchar a la Vicepresidenta. La respuesta fue un sonoro “sí”, al que Máximo Kirchner, mirando la cámara y sonriendo, le agregó: “Compañera, va a tener que hablar”.

El miércoles próximo habrá una cumbre kirchernista en Ensenada (pegado a Avellaneda). Lo organiza la llamada “Mesa de Ensenada”, que meses atrás fogoneó en vano la candidatura presidencial de Cristina Kirchner. Posiblemente allí confluyan Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa.