Máximo Kirchner: “Si no recuperamos un continente económico previsible, lejos del FMI, no podemos pensar en el futuro”

Máximo Kirchner, diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, encabezó la reunión del Consejo partidario en La Plata, en donde se analizaron las acciones y medidas de cada distrito de cara a las elecciones. Al final del encuentro, respondió las preguntas de la prensa.

Kirchner ratificó el apoyo al candidato presidencial, Sergio Massa, y al gobernador Axel Kicillof quienes encabezan la lista de Unión por la Patria.

“La provincia la vamos a ganar bien el 22 de octubre y esto va a ser fundamental para que Sergio y nuestra fuerza ingresen en el balotaje a nivel nacional. Estamos convencidos y trabajando para garantizar un mejor resultado en Buenos Aires”, afirmó.

Máximo Kirchner en la reunión del PJ. Foto: Prensa

Frente a los periodistas, entre otros temas se refirió a cómo esperan ganar las elecciones de octubre y qué asuntos se deben abordar con mayor celeridad.

“Tenemos que trabajar, como bien planteó Cristina (Kirchner) en 2017, en dos conceptos: orden y libertad. La libertad que implica el trabajo y un buen salario. Más allá de los pentagramas lo que hay que fijarse muy bien es la gestión de Gobierno para que no haya confusiones. La historia argentina siempre tiene un buen anclaje de buenas medidas y cada Gobierno improntas nuevas, porque las demandas van cambiando. Pero lo que sí tiene que haber es un espíritu de transformación en la calidad de vida de la gente”, subrayó.

En cuanto a esto último, para el diputado “de 2003 a 2015 se tuvo el mejor espíritu peronista o de los gobiernos que transformaron a la Argentina”. “Más allá de que después le agreguemos un apellido y un “ismo” a eso, que es otra cuestión, me refiero a lo que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de la gente. Para hacer eso, muchas veces es necesario romper con sectores de poder”, expresó.

Como nombró los años de mandatos kirchneristas pero no mencionó la gestión que está por finalizar, se refirió a las inesperadas condiciones que le puso la pandemia al actual Gobierno: “La pandemia no estaba en el menú, de hecho la salud no era discusión. Creo que se abordó bien, pero no perfecto, porque faltan muchos argentinos y uno se queda con el sabor de ‘tendríamos que haber hecho más’”.

Medidas actuales, miradas futuras

“Si no arreglamos el endeudamiento externo discutir sobre el destino es meramente un formalismo, si no recuperamos un continente económico previsible que nos aleje de discusiones trimestrales con el FMI no podemos pensar en el futuro”, dijo.

Sobre la medida de la suba del piso de Ganancias dijo que es una mano para aquellos trabajadores que estaban perdiendo, pero reconoció que hay sectores con mayores urgencias. “Y hay que prestarles atención”, dijo.

Para el diputado la salud y la educación pública son temas centrales, como también el acceso a la vivienda o a la tierra. “Hoy estamos discutiendo el acceso al alquiler, significa que hemos caído como país”, advirtió.

Su visión sobre Patricia Bullrich y Javier Milei

Máximo Kirchner dijo que los candidatos deberían ser “responsables” y no prometer “soluciones mágicas”. “Quién lo hace está jugando con fuego, hay que ser serios”, dijo.

Y agregó sobre Bullrich: “Cuando una candidata tiene que recurrir a alguien para dar certezas en economía uno termina pensando que Bullrich va a ser la ministra de seguirdad de Melconian. Se nota que no comprende, ha llegado a decir que las provincias argentinas no producen nada”.

En tanto, sobre el aspirante libertario mencionó: “Milei le quiere sacar la coparticipación a las provincias y eso lleva a una disección del país. Y si eso pasa se pierde lo que es una Patria, se pierde la noción de Nación. Y es una Nación muy extensa, con grandes asimetrías sociales, culturales, no se vive igual en todo el país. Saber compaginar eso es un trabajo arduamente político, en el que tiene que haber diálogo y una conclusión, porque si hablamos y no resolvemos nada no vamos a cambiar la vida de los argentinos”.

“Cuando se habla de dolarizacion o vía libre de dos monedas hay que pensar también en lo que fue la convertibilidad: un buen plan antiinflacionario pero llevó a que muchas hectáreas estuvieran embargadas por los bancos. El agro fue uno de los sectores que mayor pérdida de competitividad tuvo”, recordó.

También aseguró que no le sorprende el “fenómeno Milei”: “A Néstor Kirchner le tocó perder una elección con De Narváez acá en Buenos Aires. Se había ido con 70% de imagen positiva del gobierno, había cancelado la deuda con el FMI y vino De Narváez un empresario argentino, un emprendedor y le ganó una elección. Una elección donde se debatía entre alguien que decía “alica alicate” o “la vecinita tiene antojo” contra un tipo que había administrado el Estado”.

Y continuó: “Tiene que ver con procesos que ocurren. En 2009 la Argentina no venía bien, había tenido una sequía donde se habían muerto muchas cabezas de ganado. Venía de la crisis financiera norteamericana por la caída de Lehmann Brothers… Las elecciones son así. Y hoy Milei es hijo del endeudamiento con el FMI”.