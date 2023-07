Continúa la interna en Juntos por el Cambio: para Bullrich, Rodríguez Larreta busca “gobernar con el peronismo”

Patricia Bullrich redobló el viernes sus ataques contra Horacio Rodríguez Larreta, con quien mantiene una guerra abierta de cara a la interna de Juntos por el Cambio (JPC) por la candidatura presidencial. Ahora, la exministra de Seguridad aseguró que el jefe de gobierno porteño busca “gobernar con el peronismo”.

“Voy a ganar las primarias porque acá ha habido dos ideas sobre cómo solucionar los problemas en la Argentina. La primera ha sido la idea que ha desarrollado el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, acompañado por el presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, que es que la Argentina sale negociando con el 70% de los sectores políticos de la Argentina”, apuntó Bullrich.

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Al exponer en el XVI Foro Atlántico de la Fundación Internacional para la Libertad, que se realizó en Madrid, la referente del PRO se diferenció de su rival al señalar que esa idea es “una idea que no ha prendido en la sociedad” porque “la sociedad la ve como una forma de volver a entrar a la misma lógica que ha tenido la Argentina siempre: entreguémosle el Gobierno a una parte del peronismo, no se puede gobernar sin el peronismo, si gobernamos sin el peronismo y no generamos nuestra identidad política fuerte y seria lo que nos termina pasando es que nos voltean”.

“Nos voltean igual. Hagas lo que hagas, te quieren sacar igual. Hagamos lo que hagamos, sea tibio o más de fondo, ellos van a tener la misma actitud, la actitud de amenazarte y cercarte, secuestrarte la gobernabilidad. En consecuencia, ese discurso que ha desarrollado Rodríguez Larreta es un discurso que la sociedad ve como imposible, como que de nuevo vamos a entrar en la misma situación de negociar con todos los mismos sectores corporativos, discrecionales que nos han llevado hasta esta situación. Y esa idea está perdiendo fuerza”, completó Bullrich.

Rodríguez Larreta relativizó sus dichos sobre Macri

La contienda entre ambos precandidatos presidenciales se adentró en un terreno de extrema tensión en las últimas horas, a partir de las declaraciones que realizó Rodríguez Larreta para vincular a Bullrich con un modelo que “ya fracasó en el país”, en alusión a la gestión de Mauricio Macri.

El mandatario porteño intentó relativizar sus palabras. “Lo que dije es que el modelo de las peleas, las antinomias, de los últimos 80 años de la Argentina, del péndulo, fracasó. Ochenta años de Argentina yendo de acá para allá, peleándonos unos con otros y mirá donde estamos”, dijo ante la polémica que se desató con sus socios políticos.

En declaraciones a La Nación +, el mandatario porteño ratificó que es necesario construir una mayoría para superar ese estado de situación. “No alcanza con lo que tenemos, por eso insisto y voy a seguir insistiendo en que tenemos que sumar más para que tengamos una mayoría lo suficientemente fuerte para que los cambios se mantengan en el tiempo. Si no se mantienen en el tiempo no sirve, eso es lo que yo dije del Gobierno de Mauricio, que muchos cambios buenos se volvieron para atrás y así estamos”.

La polémica que envolvió a Bullrich

Al margen de la discusión interna, Bullrich quedó en el centro de una nueva polémica el viernes al asegurar en el mencionado evento que “las universidades argentinas están vacías de alumnos argentinos porque casi la mitad de la matrícula la ocupan alumnos extranjeros que vienen y toman esos lugares”.

Apenas se hizo pública la frase, el Ministerio de Educación conducido por Jaime Perczyk difundió las cifras oficiales en las que figura que el total de estudiantes extranjeros de grado, pregrado y posgrado es del 4 por ciento en las universidades públicas y del 5,5 por ciento en las privadas.

Bullrich reconoció el error a través de un mensaje que difundió en sus redes sociales. “Nobleza obliga: en mi exposición de esta mañana en el XVI Foro Atlántico, se produjo una confusión que quiero aclarar. En la Argentina, el 50 % de los chicos no termina la secundaria y solo el 12 % ingresa a la universidad. Nuestras universidades tienen, además, un muy bajo índice de egresos universitarios. Tenemos que trabajar para mejorar el nivel de egresos”, escribió.

La exministra de Cambiemos continuó el viernes con los movimientos de campaña y mostró con el precandidato por el PRO a jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. “Estamos ofreciendo una idea en la que el orden es prioridad, el orden económico para que no haya inflación, el orden en las calles, el orden con la libertad, pero la libertad en convivencia. Eso es algo que nos diferencia. Con Jorge hemos hablado muchas veces que él siendo jefe de Gobierno y yo Presidenta, vamos a trabajar desde el primer día para que la ciudad no sea una ciudad tomada”, dijo durante un encuentro con víctimas de inseguridad que se desarrolló en el barrio porteño de Recoleta.

Bullrich volvió a mostrarse con Jorge Macri poco después del acto que el jueves encabezó el senador radical Martín Lousteau para lanzar su precandidatura a jefe de gobierno porteño, con la bendición de Rodríguez Larreta.