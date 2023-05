Axel Kicillof no descarta desdoblar las elecciones entre Provincia y las generales y genera intriga al interior del Frente de Todos

Continúa la incertidumbre al interior del Frente de Todos de cuáles serán sus potenciales precandidatos a presidente en las próximas elecciones, y en ese contexto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no ratificó y puso en duda que los comicios provinciales sean el mismo día que los presidenciales de octubre.

Axel Kicillof sobre las elecciones: "Nuestras leyes permiten hacerla de manera desdoblada”. Foto: @infobae

Bajo la justificación de “La ley lo permite”. “Hay posibilidades, eso tiene que ver con que nosotros por Ley a las PASO la tenemos que hacer en conjunto con la Nación, pero la elección general, nuestras leyes permiten hacerla de manera desdoblada”, comentó Kicillof.

Y agregó: “Yo he escuchado muchas voces de la oposición, que era por una cuestión de oportunismo, si les convenía que esté Milei o no, ellos están con eso, los corren por derecha, hay una olimpíada a ver quien va más a la derecha. ¿Y qué prometen?, ajustar, dinamitar. Entonces yo le digo a nuestra sociedad ¿qué derecho querés perder?. Cuando ellos hablan de ajuste y dinamitar la pregunta es, a quién van a echar, qué sueldo van a bajar, a ver quien te saca más derechos”.

“No es una cuestión de oportunismo, sino de discutir un poco el modelo de la Provincia de Buenos Aires, que a veces se ve opacado por la discusión nacional”, continuó el gobernador.

“Nosotros queremos discutir un modelo para la provincia. Tenemos una identidad productiva y popular. El neoliberalismo le hace daño a todo el país, pero al que más le pega es al modelo productivo. La provincia de Buenos Aires, sin producción y sin trabajo, está liquidada”, sentenció.

Axel Kicillof y sus frases contra la oposición

A fin de querer despegarse cada vez más de la oposición, y principalmente de Juntos por el Cambio, Kicillof comentó: “Que nadie diga que no le avisaron. Ya no es la campaña del miedo. Es el miedo. Antes decían lo que iban a hacer, pero después lo hicieron. ¿A qué vienen? ¿A cerrar escuelas rurales como ya hicieron? Se han sacado la careta y la mordaza. Durán Barba decía que les pedía que no cuenten lo que iban a hacer”.

Kicillof espera por la decisión final que tomará Cristina Kirchner de cara a las elecciones. Foto: DyN / Archivo.

A todo esto, mantiene en duda si los comicios en provincia de Buenos Aires se harán el mismo día que el presidencial. Y es muy probable que la decisión final dependa de la decisión que acabe tomando la vicepresidenta Cristina Kirchner.