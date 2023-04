Axel Kicillof cruzó a Alberto Fernández y le reclamó “una estrategia electoral conjunta” para el Frente de Todos

La interna oficialista en modo elecciones 2023 sumó un nuevo capítulo con un reproche de Axel Kicillof a Alberto Fernández. “Se había quedado en convocar reuniones y no ocurrió. Habría que preguntarle al Presidente por qué”, lanzó el gobernador bonaerense este sábado.

Kicillof pidió “una estrategia electoral conjunta” en el Frente de Todos y, en esa línea, reclamó definiciones.

Axel Kicillof y Cuattromo Foto: Twitter

“Todo el mundo anda con las encuestas, que ya sabemos que tienen un valor relativo. Con las encuestas en la mano, a nivel nacional nosotros tenemos que tener una estrategia muy clara. Eso tratamos de hacer en la reunión del PJ que fue convocada por el Presidente en la sede de Matheu. Se había quedado en convocar más reuniones del mismo estilo y no ocurrió. Habría que preguntarle al propio Presidente por qué”, reprochó en declaraciones a radio 10.

A su vez, remarcó que la estrategia del oficialismo “debería incluir en qué momento se resuelven las candidaturas” y evitó hacer confirmaciones sobre su futuro político, hoy orientado hacia una posible búsqueda de la reelección en el territorio bonaerense. “Algunas encuestas dan favorables. Habrá que verlo, pero en lo que a mí respecta, tengo una responsabilidad enorme a diario en la provincia de Buenos Aires”, expresó.

“Hay que tener una estrategia conjunta. No hay lugar para aventuras individuales”, insistió el mandatario provincial. Y agregó: “Cristina (Kirchner) es la dirigente con mayor intención de voto, incluyendo a todos los dirigentes de la oposición. Pero está proscrita”.

Luego de que se conocieran datos oficiales que confirmaron que en el segundo semestre de 2022 la pobreza fue del 39,2% y afectó a más de 18 millones de argentinos, Kicillof reclamó además nuevos lineamientos en cuanto a la redistribución de la riqueza.

“Hay ingresos para distribuir mejor”, subrayó, y acotó: “Si los precios crecen y los salarios no aumentan significa que hay una rentabilidad. Ese capital no le llega a los trabajadores”

Qué dijo Axel Kicillof sobre el fallo de la justicia de EE.UU contra la Argentina por la expropiación de YPF

Kicillof criticó además el fallo de la Justicia de EE.UU por la expropiación de YPF en 2012, a partir del cual el Estado podría verse obligado a pagar indemnizaciones de hasta US$20.000 millones. “Es una violación a los derechos humanos de la Argentina que esto se esté juzgando en Nueva York”, dijo.

“Es un año electoral. No me extraña que se vuelvan a meter los buitres justo en el medio de la campaña”, amplió el gobernador, y aventuró: “Si esta elección la gana el macrismo o la derecha, no hay ninguna duda que van a volver a privatizar YPF. Esto es lo que está en juego”.