Ataque a Cristina Kirchner: un testigo vio al acusado manipular el arma y complicó su situación procesal

Un testigo brindó un testimonio clave que termina complicando más la situación de Fernando Sabag Montiel, que permanece detenido por haber intentado matar a Cristina Kirchner. Se trata de un militante que asegura haber visto al acusado tratar de accionar la corredera para que la bala se acomode en la recámara al notar que el disparo no salió.

El hombre dijo que presenció el momento en que Sabag gatilló y como la bala no salió “inclinó el cuerpo y accionó la corredera para cargar el arma”. La escena, como se ve en los videos, es muy rápida y dura muy poco tiempo, entonces, para ese momento el testigo y otros de sus compañeros ya se habían abalanzado sobre el atacante. “Se le cayó el arma y la pisé para asegurarla”, señaló.

El testigo estuvo al momento en que Fernando Sabag Montiel apuntó a Cristina Kirchner. Foto: La Izquierda Diario

Luego de eso, como se observa en las imágenes tomadas por la televisón y los celulares, otro grupo de militantes lo detuvo, lo golpearon en la cara y lo entregaron a efectivos de la Policía de la Ciudad y estos a los agentes de la Policía Federal Argentina.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que colabora en la investigación después que la jueza María Eugenia Capuchetti desplazara a la PFA, fue la primera fuerza en conocer el relato del militante y de inmediato se informó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5, adonde debió ir brindar testimonio bajo juramento.

Este testimonio confirma la hipótesis de la magistrada y del fiscal Carlos Rivolo: el arma fue manipulada en dos oportunidades. Se cree que el primer momento fue al percutarla, es decir, el clic que se escucha sobre el griterío y, el segundo, cuando se tira la corredera hacia atrás para cargarla, el segundo sonido identificado por los peritos.

Al principio, se hablaba de que Sabag Montiel accionó dos veces el gatillo, pero al tratarse de una pistola semiautomática esa acción no es posible si no sale la bala. Es por esto que ahora no quedan dudas que el segundo sonido, registrado a milésimas de segundo del primero, fue el intento de introducir una de las cinco municiones del cargador en la recámara.

Por qué podría complicar a Sabag el testimonio

El imputado se negó a declarar las dos veces que fue citado a indagatoria, pero se espera que su defensor oficial Juan Martín Hermida alegue que Sabag Montiel “no tenía intención de matar” porque el arma no estaba lista para disparar. Es por esto que el testimonio del testigo echaría por tierra esa estrategia defensiva.

El arma del ataque Foto: Gentileza

Según trascendió desde la pesquisa se aclaró que “la secuencia descripta por el testigo está incorporada en la causa y ya fue valorada como ‘muy importante’” por Capuchetti, que estuvo en el centro de formación de la PSA para observando cómo se estaba trabajando en las pericias encomendadas.

La jueza procesará al acusado por intento de homicidio agravado por el estado de indefensión de la víctima. Esa indefensión estuvo dada por el accionar de su custodia. Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, sostiene que en el operativo “no falló nada” , pero no es lo que opinan los investigadores.

Las imágenes revelan la falta de proceder de los efectivos ya que, por ejemplo, la vicepresidenta permaneció en el lugar seis minutos después de haber sido apuntada, por lo que si hubiera habido un segundo tirador, este podría haber concretado el magnicidio.