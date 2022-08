Alberto Fernández aclaró sus dichos sobre el fiscal Luciani: “Hubo una tergiversación”

El presidente Alberto Fernández se volvió a referir a sus dichos sobre el fiscal Diego Luciani y aseguró que “tiene que estar tranquilo y no debería tener ningún temor”. Además, remarcó que “hubo una tergiversación” sobre sus palabras cuando comparó la muerte del fiscal Nisman con el acusador del juicio a Cristina Kirchner.

“El fiscal Luciani tiene que estar tranquilo, porque el sabe mejor que yo que nunca recibió ningún llamado del Gobierno nacional, ni presión de nuestra parte, ningún espía lo fue a visitar, ni tampoco existirá algo así. No debería tener ningún temor”, dijo el mandatario en una entrevista con radio El Destape.

Además, agregó: “Mientras yo siga en el Gobierno nunca vamos a hacer operaciones con la justicia. Ningún juez, ni ningún fiscal debe temer por su integridad”.

Asimismo, enfatizó que “hubo una tergiversación de o que dije, no tengo ningún temor de que a Luciani le pase lo mismo que a Nisman”, dejando atrás las criticas que recibió por sus palabras en A Dos Voces en la noche del miércoles.

Por otra parte, volvió a tocar el tema del juicio contra Cristina Kirchner por corrupción y señaló: “La causa contra Cristina es disparatada. Lo dije también cuando no hablaba con ella. No tengan duda que Cristina no tenía la menor idea de cómo se certificaban la obras. Hay quince escalones en el medio”.

Y añadió: “Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Cuando pasan estas cosas uno no se puede quedar callado. Hoy es contra Cristina, pero mañana puede ser contra cualquier ciudadano”.

Alberto Fernández se defendió de las críticas por sus dichos contra el fiscal Luciani. Foto: TN

En otro tramo de la entrevista, Fernández reveló que lo amenazaron de muerte tras sus dichos de anoche, lo que lo llevó a realizar la denuncia. “A todos nos han amenazado de muerte. A mí también. Se está investigando. Está trabajando la Policía Federal. No es la primera vez”, contó.

“A mi no me resulta preocupante que salgamos a la calle a expresar lo que pensamos, en la medida de que esto sea en términos democráticos”, completó.

La respuesta del fiscal Diego Luciani a Alberto Fernández: “Esto es un grave avasallamiento”

Horas después de las conocidas declaraciones del Presidente de la Nación, el fiscal Diego Luciani rompió el silencio y se refirió a los dichos que dejaron las palabras del mandatario en una entrevista que se realizó el miércoles por la noche.

El fiscal Diego Luciani le respondió a Alberto Fernández.

En ese sentido, en diálogo con TN, el acusador contra Cristina Kirchner remarcó: “Es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un Presidente de la Nación o el ministro de Seguridad”. Además, remarcó que “deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos” y que “no deben olvidarse de que representan a toda ciudadanía...”

Noticia en desarrollo.