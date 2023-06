A tres días del cierre de listas, qué pasa en Unión por la Patria: los nombres para la fórmula oficialista

Los nombres para las elecciones 2023 tienen tiempo de definirse hasta el 24 de junio, en una carrera electoral que despierta las fuertes diferencias tanto el oficialismo como en la oposición. En ese sentido, estos días apuntan a ser tensos en Unión por la Patria en medio de las definiciones de candidatos para las PASO.

Por un lado, está claro que Daniel Scioli va con el apoyo de Alberto Fernández, donde el presidente apuesta por ganar en las internas de un oficialismo completamente fracturado. De hecho, el precandidato impugnó el reglamento interno que definió el kirchnerismo y abrió un nuevo frente en el Gobierno a días del cierre de las listas.

Daniel Scioli, el precandidato de Alberto Fernández.

Mientras tanto, del otro lado empiezan a surgir nombres como posibles cabezas de fórmulas que tengan el aval de Cristina Kirchner y Sergio Massa. Aquí es donde está, hasta el momento, el interrogante más grande de los últimos días y que despierta dudas respecto a la movida electoral del sector más duro del exFrente de Todos.

Por un lado, Massa parece haber bajado una candidatura que nunca estuvo clara y su nombre no encabezará la lista oficialista, pero sí daría el aval a la fórmula que también apoye la vicepresidenta. Aquí es donde sigue sonando el nombre de Wado de Pedro, que levantó su perfil desde comienzo de año y se ha mostrado con claras intenciones de ser presidenciable.

El ministro del Interior parece haber encontrado su compañero de fórmula, según varios indicios que se dieron en las últimas horas. Se trata de Juan Manzur, el exgobernador tucumano y jefe de gabinete de Alberto Fernández, que se bajó de su candidatura como vicegobernador y ahora apuesta por la nacional.

Justamente, en las últimas horas, el exministro de Salud de Cristina Kirchner se reunió con la vice en su despacho en el Senado y dejó correr sus intenciones de ser candidato a presidente. De hecho, el centro porteño apareció empapelado con su candidatura.

En las últimas horas corre el rumor de que la fórmula De Pedro-Manzur (en un orden que aún no está claro) podría ser la que tenga el aval de Cristina Kirchner. Aunque no está claro qué apoyo brindará Sergio Massa, no se descarta que también el ministro de Economía y líder del Frente Renovador respalde esta movida.

Juan Manzur y Wado de Pedro, la fórmula que apoyaría Cristina Kirchner.

Otro de los nombres que todavía se mantienen sobre la mesa es el de Axel Kicillof, pero el gobernador no quiere abandonar la provincia de Buenos Aires y mantiene su confianza en poder ir por la reelección en el distrito más grande del país.

Justamente, el exmandatario provincial tucumano era el nombre que se mantiene más arriba en las encuestas y con imagen positiva, según CB Consultora, que realiza encuestas sobre los gobernadores en todo el país. Mientras que Kicillof estaba entre los de más abajo.

Recientemente, el pedido de la Liga de los Gobernadores peronistas de hace algunas semanas era tener un candidato único, aunque también deslizan que su integración a la fórmula oficialista podría tener algo que ver la representación de los mandatarios provinciales en todo el país que responden al PJ.

Según señalaron, el anuncio oficial de la fórmula de Unión por la Patria se haría en horas del mediodía y habrá que esperar por ver los avales que reciba por parte del gobierno, como también del resto del arco político que rodea al kirchnerismo y al Frente Renovador.

Daniel Scioli anuncia su precandidatura junto a Tolosa Paz

La lista Unidos Triunfaremos, de la coalición Unión por la Patria (UxP), presentará mañana a sus precandidatos, en un evento que será encabezado por el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

El acto se llevará a cabo en el Teatro ND, sobre Paraguay 918, en el centro porteño, desde las 18, según se informó en un comunicado. El embajador Scioli ya había confirmado su precandidatura a Presidente de la Nación, mientras que la ministra Tolosa Paz competirá en las PASO para ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires.