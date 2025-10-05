Una testigo reveló datos claves sobre cómo habrían engañado a Lara, Brenda y Morena para ir al lugar del triple crimen

El triple femicidio en Florencio Varela causó gran conmoción en la sociedad. Brenda, Lara y Morena fueron torturadas y brutalmente asesinadas por una banda narco por un ajuste de cuentas. El principal acusado como autor intelectual del hecho es Pequeño J, quien fue detenido en Perú el martes pasado. En el mismo día detuvieron a Matías Ozorio, mano derecha del narco peruano y quien fue expulsado y trasladado a Argentina.

Mientras se espera que la Justicia peruana realice los trámites correspondientes a la extradición de Pequeño J para ser juzgado en el país. El jefe narco de 20 años se negó a la extradición voluntaria, por lo que permanece detenido en la localidad de Cañete, en las afueras de Lima.

La investigación judicial sigue su curso y hasta el momento hay 9 personas detenidas por el triple asesinato y tortura de las tres jóvenes de La Matanza.

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (21) y Lara Morena Gutiérrez (15), las víctimas del triple crimen.

Una testigo de 16 años reveló a la Justicia cómo cree que habrían sido engañadas las tres chicas para ir a la reunión narco en Florencio Varela. TN tuvo acceso a la investigación, donde está presente la declaración de la menor de edad.

El testimonio clave de una joven sobre cómo podrían haber sido engañadas Lara, Brenda y Morena

En su testimonio, la joven de 16 años contó que conocía bien a las tres chicas asesinadas brutalmente y que varias veces asistieron a las fiestas privadas que se hicieron entre junio y julio de 2024 en quintas que se encuentran en el Gran Buenos Aires.

En el relato, la testigo señala que de estas fiestas participan al menos cinco chicas a quienes se le pagaba por ir. Los eventos duraban 24 horas y los invitados que asistían eran en su mayoría personas de nacionalidad peruana y paraguayos.

Uno por uno, quiénes son los nueve detenidos por el triple crimen de Florencio Varela

Asimismo, la joven contó que los encuentros eran pactados por sus cuentas de Instagram, donde llegaban a un acuerdo sobre el lugar. Allí, las pasaban a buscar por La Matanza en dos vehículos: en uno viajaban las chicas y en el otro personas que custodiaban.

En su declaración no pudo definir con exactitud dónde se hacían las fiestas, señaló que los viajes duraban entre 1.30 y 2 horas, por lo que podría haber sido la zona de Burzaco, porque solían ir por Ruta 4.

De igual manera, la menor de edad contó que Pequeño J participaba de estos encuentros, en donde hablabas con las chicas contratadas.