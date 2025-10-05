Revelaron detalles de cómo encontraron a Pequeño J al momento de su detención por el triple crimen: “Sólo tenía monedas”

El triple femicidio en Florencia Varela sigue causando conmoción en el país y cada vez se conocen nuevos datos escalofriantes del caso. Brenda Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez fueron brutalmente torturadas y asesinadas por una banda narco por un supuesto ajuste de cuentas. Pequeño J fue detenido el martes en Perú tras una intensa búsqueda mientras intentaba escapar en un camión.

Pequeño J

El mismo día también fue detenido Matías Ozorio, su ladero y mano derecha, quien estaba en Perú y se iba a encontrar con Pequeño J. A los pocos días lo expulsaron del país vecino y lo trasladaron a Argentina.

Pequeño J de nombre Tony Janzen Valverde Victoriano estará bajo prisión preventiva en Perú luego de que él se negó a avanzar en el proceso de extradición voluntaria. Es acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de las jóvenes en Florencio Varela.

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (21) y Lara Morena Gutiérrez (15), las víctimas del triple crimen.

La Justicia estableció que Pequeño J quede detenido en la Localidad de Cañete, en las afueras de Lima, por 9 meses. En el plazo que tienen las autoridades de Perú para trasladarlo a la Argentina, donde será juzgado por la Justicia argentina.

Cómo fue la captura de Pequeño J según el director de Antidrogas

El operativo de captura de Pequeño J estuvo a cargo del general Nilton Reinaldo Santos Villalta, director de la División Antidrogas de la Policía Nacional del Perú. En diálogo con TN, confirmó que Valverde Victoriano “no era un personaje conocido” ahí.

En una entrevista para Cámara del Crimen, el director de Antidrogas señaló que Pequeño J “no tiene ningún tipo de movimiento migratorio, no registra ni salida ni entrada” de Perú. Esto indica que se trasladaba por pasos no autorizados.

A pesar de no tener antecedentes en su país, Valverde Victoriano tiene una estrecha relación con el mundo delictivo. Además, Santos Villalta señaló: “Ha crecido en un ambiente siempre vinculado al delito, a cualquier comisión de algún acto criminal”.

Informe psicológico.

“El padre fue asesinado en 2018, los tíos, uno de ellos internado en el penal Trujillo, y el otro tiene denuncias por diferentes delitos, sobre todo el robo y extorsión”, comentó Santos Vilalta.

“Se supone que con dirección a la Argentina”, expresó Santos Villalta sobre los tíos de Pequeño J, Mario y Luis, salieron del Perú en agosto.

Para la detención de “Pequeño J” lograron rastrearlo gracias a la colaboración con las autoridades argentina. Lo rastrearon desde que comenzó su trayecto desde el sur del Perú hacia Lima. El autor intelectual del delito se mantenía en contacto con alguien en Argentina, su teléfono estaba intervenido por las autoridades.

“La información fue compartida por la Policía bonaerense: todas las imágenes, la notificación roja de Interpol, el número de teléfono que estaba portando él y, lo más importante, también la comunicación que tenía con una persona que la Policía bonaerense manejaba allá en Buenos Aires, que también conocía del desplazamiento de ‘Pequeño J’ en territorio nacional. Había un intercambio de información en tiempo real", contó Santos Villalta.

Detuvieron en Perú a Pequeño J

“El único temor era que él se pudiera enterar de que ya había sido detenido el ciudadano argentino Ozorio, porque se difundió en los medios de comunicación en Argentina que había sido detenido en el Perú”, contó en referencia a la captura de Ozorio unas horas antes.

En cuanto al día de la captura, Santos Villalta contó que su huida se vio frustrada por un bloqueo en la carretera debido a una protesta de pescadores. “Él opta por cambiar de vehículo, caminó y se subió a otro camión, camión que transportaba pescado y él iba en la cabina interna”, reveló.

“El personal logró ubicarlo, subimos al camión, vimos el rostro, cotejamos su identidad, le preguntamos su nombre y aceptó ser Tony Valverde. Al ver al personal policial, ya sabía que lo estaban buscando. Luego de la intervención, manifestó que no era culpable de esos hechos. Y solicitaba que las autoridades realizaran la investigación", contó Santos Villalta sobre el día de la detención.

De igual manera, el director de Antidrogas señaló cómo lo encontraron: “Solo tenía monedas. No tenía dinero, solo un teléfono celular”.