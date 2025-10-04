Triple crimen en Florencio Varela: qué declaró Matías Ozorio, el ladero de Pequeño J, y qué se sabe hasta ahora

La causa por el triple homicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, ocurrido en Florencio Varela, avanza con la detención de Matías Ozorio, señalado como ladero de Pequeño J, presunto autor intelectual del crimen.

Ozorio, de 28 años, fue detenido en Perú y trasladado a la Argentina, donde se negó a declarar ante el fiscal de La Matanza, Adrián Arribas. Su silencio se suma al de otros detenidos, lo que mantiene la incertidumbre sobre los detalles del crimen.

Brenda, Lara y Morena - Florencio Varela - La Matanza

La investigación ha logrado identificar a nueve personas detenidas, mientras que tres permanecen prófugas. Se espera que la apertura de los celulares incautados proporcione información clave para esclarecer el caso.

El fiscal Arribas destacó la importancia de los datos obtenidos de los dispositivos electrónicos, ya que podrían revelar comunicaciones entre los implicados y detalles sobre la planificación del crimen.

Matías Ozorio fue detenido en Perú

Por otro lado, Pequeño J se opuso a una extradición voluntaria a la Argentina. Durante una audiencia en Perú, manifestó su negativa a ser entregado, lo que podría demorar su llegada al país.

El juez peruano dictó la detención preventiva de Pequeño J por nueve meses mientras se sustancia el proceso de extradición. La defensa argumentó que su cliente no tenía conocimiento de la acusación en su contra.

En medio de un importante operativo, Matías Ozorio fue trasladado a la Argentina. (Captura)

La causa también ha revelado un audio enviado por Pequeño J a su pareja, donde se refiere al triple crimen como “un problema” y menciona dificultades económicas. Este mensaje ha sido analizado por los investigadores para comprender mejor la motivación detrás del asesinato.

La comunidad de Florencio Varela sigue conmocionada por el crimen, que ha puesto en evidencia la violencia vinculada al narcotráfico en la región. Las autoridades continúan trabajando para desmantelar la organización responsable y llevar a los culpables ante la justicia.