Matías Ozorio, de 28 años, señalado como la mano derecha de Tony Jansen Valverde, alias Pequeño J, y acusado de estar implicado en el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, genera desconcierto por el contraste entre su vida pública y las graves acusaciones en su contra.

El desconcertante resultado de Matías Ozorio

Según declaraciones citadas por Infobae, “el perfil de este chico no da con el de un criminal convencional”. A diferencia de otros implicados en crímenes violentos, Ozorio tenía “prontuario virgen”, trabajaba en empleos formales y mantenía al día su monotributo, incluso al momento de huir a Bolivia tras los hechos.

Matias Ozorio, detenido en Perú. (AP)

Los registros laborales lo vinculan a diez empleos en blanco en rubros de limpieza, gastronomía y servicios varios. En redes sociales se mostraba como un joven trabajador, hincha de Huracán, que compartía fotos familiares y encuentros con amigos, muy lejos de la imagen de un delincuente.

Por qué es uno de los sospechosos si “no da el perfil”

Sin embargo, la investigación logró ubicarlo en la escena del crimen gracias al análisis de teléfonos. Los peritos confirmaron que estuvo presente la noche del ataque y que habría participado en la coordinación junto a Pequeño J. Se sospecha que llegó en un VW Fox perteneciente a Víctor Sotacuro, acompañado por Florencia Ibáñez.

Más allá de esto, el contraste entre el perfil “normal” de Ozorio y su presunta participación en un crimen que conmocionó al país alimenta las incógnitas en torno a su figura y al entramado criminal detrás del triple femicidio.