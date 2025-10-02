La captura de Pequeño J fue, para las autoridades, el mayor paso que se dio en el marco de la investigación del triple femicidio de Florencio Varela.

Desde el primer momento la pista “narco-peruana” fue el eje del caso. Cuando surgió el nombre de alias “Pequeño J” los interrogantes pasaban principalmente por cómo detener a un “fantasma”: no tenía documento argentino y nunca estuvo en el radar de los registros narcos.

Pero el macabro caso resultó tan grave -incluso para otras organizaciones delictivas- que la gente comenzó a hablar. Finalmente, los investigadores tenían un nombre, Tony Janzen Valverde Victoriano, un teléfono y la pista sobre dónde podría estar.

Este martes, luego de atrapar a su mano derecha, el argentino Matías Ozorio, se le pudo tender una trampa y hacerlo caer. Pequeño J está detenido en Perú, desde donde su abogado y familia rompieron el silencio.

“Es inocente”

El primero en hablar para la prensa fue el abogado del joven detenido. “Concretamente hay que dejar al órgano jurisdiccional que haga su trabajo”, manifestó ante las cámaras en Perú.

Uno de los periodistas que lo abordaba mencionó que la primera audiencia en donde se interrogará al acusado tendrá lugar este viernes. En el video, se observa como al letrado lo siguen dos mujeres jóvenes y suben los tres al mismo auto.

“Solamente queremos justicia para mi hermano”, dijo una de las mujeres. En tanto la otra declaró: “Todo lo que hablan es totalmente falso. Investiguen bien, por favor”.

Desde el piso de Crónica, donde analizaban los dichos, recordaron la importancia de la familia para Pequeño J. Según consignron en el canal, la idea de escapar del país fue precisamente encontrar protección en sus parientes.