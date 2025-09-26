Un joven denunció haber sido abusado por un amigo mientras dormía después de haber estado bebiendo juntos. La víctima, de 27 años, declaró que notó signos claros de violencia al despertarse en la casa del hombre de 60 años.

El dramático episodio ocurrió este jueves en Saladas, una ciudad ubicada al oeste de la provincia de Corrientes. El joven tuvo que ser hospitalizado para recibir atención médica después del ataque sexual.

Un joven denunció que fue abusado por su amigo mientras dormía en Corrientes: qué dice el informe forense

Luego de relatar lo sucedido en la Comisaría Primera, el Ministerio Público Fiscal solicitó la atención de la médica forense.

Qué dice el resultado del informe forense

El resultado fue contundente: la profesional indicó que presentaba lesiones físicas compatibles con un ataque sexual.

El caso fue repudiado por los vecinos del barrio Centenario y de distintos sectores de Saladas, que en medio de una profunda conmoción se agruparon frente a la comisaría local para reclamar justicia. Llevaron carteles y quemaron cubiertas en señal de protesta.

Según informó el comisario inspector Mario Abel Amaro que conversó con los manifestantes, el acusado fue detenido en su casa durante un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías. Tiene 60 años y fue identificado como S. A. S.

Durante la requisa, los agentes secuestraron varios elementos vinculados a la causa. El hombre fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal y permanece detenido en la Alcaidía de la Unidad Regional VII.