Policiales / Crimen

Un joven denunció que fue abusado por su amigo mientras dormía en Corrientes: qué dice el informe forense

Un joven de 27 años denunció este jueves en la localidad correntina de Saladas que fue víctima de un abuso sexual tras ser invitado a beber por un conocido. El caso ha generado conmoción.

Redacción Vía País
Redacción Vía País

26 de septiembre de 2025,

Un joven denunció que fue abusado por su amigo mientras dormía en Corrientes: qué dice el informe forense
Un joven denunció que fue abusado por su amigo mientras dormía en Corrientes: qué dice el informe forense

Un joven denunció haber sido abusado por un amigo mientras dormía después de haber estado bebiendo juntos. La víctima, de 27 años, declaró que notó signos claros de violencia al despertarse en la casa del hombre de 60 años.

El dramático episodio ocurrió este jueves en Saladas, una ciudad ubicada al oeste de la provincia de Corrientes. El joven tuvo que ser hospitalizado para recibir atención médica después del ataque sexual.

Un joven denunció que fue abusado por su amigo mientras dormía en Corrientes: qué dice el informe forense
Un joven denunció que fue abusado por su amigo mientras dormía en Corrientes: qué dice el informe forense

Luego de relatar lo sucedido en la Comisaría Primera, el Ministerio Público Fiscal solicitó la atención de la médica forense.

Qué dice el resultado del informe forense

El resultado fue contundente: la profesional indicó que presentaba lesiones físicas compatibles con un ataque sexual.

El caso fue repudiado por los vecinos del barrio Centenario y de distintos sectores de Saladas, que en medio de una profunda conmoción se agruparon frente a la comisaría local para reclamar justicia. Llevaron carteles y quemaron cubiertas en señal de protesta.

Según informó el comisario inspector Mario Abel Amaro que conversó con los manifestantes, el acusado fue detenido en su casa durante un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías. Tiene 60 años y fue identificado como S. A. S.

Durante la requisa, los agentes secuestraron varios elementos vinculados a la causa. El hombre fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal y permanece detenido en la Alcaidía de la Unidad Regional VII.

Temas Relacionados

MÁS DE Crimen
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS