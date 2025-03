A m√°s de cinco a√Īos de la muerte de Natacha Jaitt y con todo lo que ocurri√≥ con Marcelo Corazza, el primer ganador de Gran Hermano, adem√°s de la denuncia sobre Marley, los mensajes que public√≥ la actriz, conductora y modelo volvieron a salir a la luz.

En varias oportunidades, la mam√° de Natacha, Aliza Damiani, y su hermano, Ulises Jaitt, hicieron varios cuestionamientos a los fiscales que investigaron la muerte de la actriz y pusieron dudas sobre el proceso t√©cnico que se ha realizado en estos √ļltimos cuatro a√Īos para conocer la informaci√≥n que Natacha guardaba en su tablet.

Cuáles fueron las denuncias que realizó Natacha Jaitt

La m√°s pol√©mica fue la que hizo el s√°bado 31 de marzo de 2018 en ‚ÄúLa noche de Mirtha‚ÄĚ. En el programa de la diva, Jaitt acus√≥ de pedofilia, trata, corrupci√≥n de menores, abusos sexuales y encubrimiento a periodistas, pol√≠ticos, religiosos, actores, conductores y productores de televisi√≥n.

A cuatro a√Īos de su muerte, qu√© se sabe de la muerte de la medi√°tica

Esas declaraciones las hizo en marco del escándalo por los abusos a futbolistas de las divisiones inferiores de Independiente que había estallado semanas antes, tras una denuncia presentada por el coordinador de las Inferiores del club de Avellaneda y el encargado de la pensión a raíz del testimonio de una de las víctimas.

El programa de Mirtha Legrand, del cual participó Natacha Jaitt e hizo varias denuncias. (Foto: Canal 13).

Entre los mencionados por Jaitt, se encontraban un diputado y varios participantes de Gran Hermano: ‚ÄúCohen Arazi ped√≠a sexo a cambio de trabajo. Su socio es Francisco Delgado de Gran Hermano. Brian (Lanzelotta) le llevaba los chicos de la villa al √°rbitro (Mart√≠n Bustos) y a √©l‚ÄĚ. Tambi√©n acus√≥ a varios periodistas y empresarios de los medios como c√≥mplices.

Natacha Jaitt

Natacha y su mensaje sobre su vida en peligro

En varias ocasiones Jaitt dejó entrever que se sentía amenazada o que su vida estaba en peligro por las declaraciones que se había atrevido a hacer. Su abogado confirmó que recibía amenazas.

El mensaje de Natacha Jaitt.

‚ÄúAviso, no me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una ba√Īera. No me voy a pegar ning√ļn tiro, as√≠ que si eso pasa, no, no fui yo‚ÄĚ, se puede leer en el mensaje que Natacha comparti√≥ en Twitter y que pidi√≥ guardaran. Este escrito resurgi√≥ en estos d√≠as despu√©s del allanamiento y la detenci√≥n de Marcelo Corazza.