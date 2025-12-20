Dos jubilados murieron en un siniestro vial que implicó a un auto que cayó por un barranco en las cercanías de la ciudad de Bariloche. El conductor del vehículo fue trasladado al hospital Ramón Carrillo, donde permanece internado y lucha por su vida.

Murieron dos jubilados que viajaban en un auto que cayó por un barranco en Bariloche

La tragedia ocurrió alrededor de las 19 y las 20 del viernes 19 sobre la Ruta Nacional 23, según comunicó el medio ANB. Por causas a establecer, el automovilista de un Renault 9 perdió el control y se precipitó por una pendiente.

Dos personas murieron en un siniestro vial sobre la ruta 23, a 30 km de Bariloche.

El tramo del camino está a unos 30 kilómetros de la ciudad de Bariloche, a la altura de la Estancia San Ramón, y medios locales la describieron como uno con muchas curvas. Esto habría incidido en el siniestro.

Sin embargo, las causas y condiciones serán definidas con los resultados de las pericias correspondientes. El estado de la calzada, la velocidad, posibles condiciones climáticas adversas o una descompensación del conductor son hipótesis.

Lo cierto es que las dos personas mayores de 70 años fallecieron inmediatamente. El automovilista. En base a las investigaciones preliminares, los ocupantes regresaban a Bariloche desde la localidad de Pilcaniyeu.