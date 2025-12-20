Policiales / Bariloche

Murieron dos jubilados que viajaban en un auto que cayó por un barranco en Bariloche

El siniestro vial se registró sobre la Ruta Nacional 23. Lo que se sabe.

Redacción Vía País
20 de diciembre de 2025,

El conductor permanece internado en el hospital de Bariloche. (Web)

Dos jubilados murieron en un siniestro vial que implicó a un auto que cayó por un barranco en las cercanías de la ciudad de Bariloche. El conductor del vehículo fue trasladado al hospital Ramón Carrillo, donde permanece internado y lucha por su vida.

La tragedia ocurrió alrededor de las 19 y las 20 del viernes 19 sobre la Ruta Nacional 23, según comunicó el medio ANB. Por causas a establecer, el automovilista de un Renault 9 perdió el control y se precipitó por una pendiente.

Dos personas murieron en un siniestro vial sobre la ruta 23, a 30 km de Bariloche.
El tramo del camino está a unos 30 kilómetros de la ciudad de Bariloche, a la altura de la Estancia San Ramón, y medios locales la describieron como uno con muchas curvas. Esto habría incidido en el siniestro.

Sin embargo, las causas y condiciones serán definidas con los resultados de las pericias correspondientes. El estado de la calzada, la velocidad, posibles condiciones climáticas adversas o una descompensación del conductor son hipótesis.

Lo cierto es que las dos personas mayores de 70 años fallecieron inmediatamente. El automovilista. En base a las investigaciones preliminares, los ocupantes regresaban a Bariloche desde la localidad de Pilcaniyeu.

