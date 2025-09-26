Las últimas palabras que le dijo Lara a su mamá antes del triple crimen de Florencio Varela

El triple crimen ocurrido en Florencio Varela, donde fueron asesinadas Brenda Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez, ha conmocionado a Argentina. En las últimas horas, el abogado de la familia de Lara, habló con los medios de comunicación y comentó cuáles fueron las últimas palabras de la menor de 15 años.

Las últimas palabras de Lara a su mamá, según el abogado

Gonzalo Fuenzalida, en la calle y rodeado de micrófonos, mostró su descontento con que la carátula del caso sea “femicidio”, no coincidió con la hipótesis de “venganza” e invitó al Ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, a declarar “si sabe tanto”.

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (21) y Lara Morena Gutiérrez (15), las víctimas del triple crimen.

Pero también, sobre el final de su participación con los medios, expresó lo que manifestó la menor antes del encuentro que desencadenaría en la tragedia: “La madre lo que me dijo es que Lara le manifestó que ‘voy hasta La Tablada y regreso mamá’. Y ahí, nunca más regresó”.

🚨 TRIPLE FEMICIDIO: HABLA EL ABOGADO DE LA FAMILIA DE LARA



"En la familia hay mucho miedo".



"Esta banda está protegida por el poder político y policial".



👉 Seguí en #ArrancaLaTardeEnA24 pic.twitter.com/7DZV82L19s — A24.com (@A24COM) September 26, 2025

Cronología del caso

Dentro de la cronología de los hechos, hay fechas y horas puntuales a tener en cuenta: