Las últimas palabras que le dijo Lara a su mamá antes del triple crimen de Florencio Varela

El abogado de la familia de Lara reveló las últimas palabras que le dijo la menor a su madre.

Redacción Vía País

26 de septiembre de 2025,

Triple femicidio. Hallaron en Florencio Varela los restos de las tres jóvenes desaparecidas. (Gentileza)

El triple crimen ocurrido en Florencio Varela, donde fueron asesinadas Brenda Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez, ha conmocionado a Argentina. En las últimas horas, el abogado de la familia de Lara, habló con los medios de comunicación y comentó cuáles fueron las últimas palabras de la menor de 15 años.

Las últimas palabras de Lara a su mamá, según el abogado

Gonzalo Fuenzalida, en la calle y rodeado de micrófonos, mostró su descontento con que la carátula del caso sea “femicidio”, no coincidió con la hipótesis de “venganza” e invitó al Ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, a declarar “si sabe tanto”.

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (21) y Lara Morena Gutiérrez (15), las víctimas del triple crimen.

Pero también, sobre el final de su participación con los medios, expresó lo que manifestó la menor antes del encuentro que desencadenaría en la tragedia: “La madre lo que me dijo es que Lara le manifestó que ‘voy hasta La Tablada y regreso mamá’. Y ahí, nunca más regresó”.

Cronología del caso

Dentro de la cronología de los hechos, hay fechas y horas puntuales a tener en cuenta:

  • Viernes 19 de septiembre de 2025, sobre las 21.30 hs, las tres chicas se subieron voluntariamente a una camioneta Chevrolet Tracker blanca con patente adulterada, en la zona de La Tablada. Al parecer todo habría sido una trampa y este fue el último momento en el que se las vio con vida.
  • Sábado 20 de septiembre: al no regresar, sus familias realizan la denuncia por desaparición. Comienzan las primeras tareas policiales: recolección de testimonios, análisis de cámaras de seguridad, rastreo del vehículo, aunque sus familias aseguran que se demoró este proceso.
  • Miércoles 24 de septiembre: Operativo policial en una vivienda de Florencio Varela, donde se encuentran los cuerpos. Se realiza la autopsia, que revela datos aterradores.
  • Jueves 25 de septiembre: la Justicia ya maneja una hipótesis, se realizan búsquedas del posible responsable. Las familias realizaron los velorios de las jóvenes.

