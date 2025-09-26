Las últimas palabras que le dijo Lara a su mamá antes del triple crimen de Florencio Varela

El triple crimen ocurrido en Florencio Varela, donde fueron asesinadas Brenda Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez, ha conmocionado a Argentina. En las últimas horas, el abogado de la familia de Lara, habló con los medios de comunicación y comentó cuáles fueron las últimas palabras de la menor de 15 años.
Las últimas palabras de Lara a su mamá, según el abogado
Gonzalo Fuenzalida, en la calle y rodeado de micrófonos, mostró su descontento con que la carátula del caso sea “femicidio”, no coincidió con la hipótesis de “venganza” e invitó al Ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, a declarar “si sabe tanto”.
Pero también, sobre el final de su participación con los medios, expresó lo que manifestó la menor antes del encuentro que desencadenaría en la tragedia: “La madre lo que me dijo es que Lara le manifestó que ‘voy hasta La Tablada y regreso mamá’. Y ahí, nunca más regresó”.
Cronología del caso
Dentro de la cronología de los hechos, hay fechas y horas puntuales a tener en cuenta:
- Viernes 19 de septiembre de 2025, sobre las 21.30 hs, las tres chicas se subieron voluntariamente a una camioneta Chevrolet Tracker blanca con patente adulterada, en la zona de La Tablada. Al parecer todo habría sido una trampa y este fue el último momento en el que se las vio con vida.
- Sábado 20 de septiembre: al no regresar, sus familias realizan la denuncia por desaparición. Comienzan las primeras tareas policiales: recolección de testimonios, análisis de cámaras de seguridad, rastreo del vehículo, aunque sus familias aseguran que se demoró este proceso.
- Miércoles 24 de septiembre: Operativo policial en una vivienda de Florencio Varela, donde se encuentran los cuerpos. Se realiza la autopsia, que revela datos aterradores.
- Jueves 25 de septiembre: la Justicia ya maneja una hipótesis, se realizan búsquedas del posible responsable. Las familias realizaron los velorios de las jóvenes.