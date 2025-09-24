Triple crimen de Florencio Varela: el ministro de Seguridad bonaerense dijo que fue una “trampa organizada por narcos”

Mientras avanza la investigación por el triple femicidio de Florencio Varela, donde fueron asesinadas Morena Verri, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Del Castillo, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, asegura que se trató de una “trampa organizada por narcos”.

El ministro habló con la prensa en la tarde de este miércoles para confirmar la hipótesis de la trampa organizada para cobrar venganza, detrás de la que estaría una banda narco peruana, con sede en la Villa 1-11-14.

Alonso dijo que hay cuatro detenidos por el triple crimen, todos ligados a la banda narcocriminal acusados del delito de homicidio agravado. No obstante, señaló: “Sabemos que hay más personas involucradas”.

Cómo se dieron los hechos

“Subieron por sus propios medios a una camioneta en la rotonda de La Tablada para ir a un evento al que fueron invitadas, sin saber que era un trampa organizada por una banda narco que perpetró una plan para asesinarlas por venganza”, comentó Alonso.

Tal como surgió de los primeros resultados de las autopsias, el ministro confirmó que “fueron asesinadas entre las 23 y 00 de ese viernes”.

La hipótesis de la organización narco

Alonso dijo que la banda narco que se investiga por los crímenes opera desde Villa 1-11-14 y tiene diferentes puntos de venta en el sur del Conurbano. “Hay cuatro detenidos, todos ligados a este líder, pero estamos avanzando en la escala de la banda”, agregó.

Acerca de por qué se apunta a esta banda, indicó: “Sabemos que las chicas recorrían la zona de Flores y en ese contexto habrían dado con los integrantes de esta organización. Al parecer hubo un conflicto y estos asesinatos estarían ligados a una venganza”.

“Venimos trabajando hace horas en este domicilio, lo que permitió encontrarlas enterradas en el jardín. Fueron sus familiares quienes las reconocieron en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora”, mencionó. No obstante, destacó que hay secreto de sumario, por lo que hay determinados datos que no pueden profundizarse.