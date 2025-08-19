Policiales / Crimen

Habrían salido a la luz dos hipótesis sobre el crimen y el motivo que llevó a la muerte de Diego Fernández Lima.

Redacción Vía País

19 de agosto de 2025,

La terrible teoría que apareció en el Caso de Diego Fernández Lima en Coghlan: ¿Lo mataron por una agresión sexu..?
Todo lo que sabe del caso Diego Fernández Lima 2

Cuarenta y un años después de la desaparición de Diego Fernández Lima, encontrar sus restos reabrió interrogantes sobre lo ocurrido y coloca bajo la lupa a Cristian Graf, señalado como el principal sospechoso.

Las hipótesis sobre la muerte de Diego

En Crónica detallaron que el crimen de Diego Fernández Lima en Coghlan pudo ocurrir en un taller de motos de la familia Graf. Además, aseguran que la fiscalía maneja dos hipótesis sobre el motivo de la discusión que llevó al asesinato:

  • Una pelea relacionada con las motos.
  • Un intento de agresión sexual.

Según lo publicado por el medio, se ha solicitado que Cristian Graf, el hijo de la familia de la casa donde aparecieron los huesos y excompañero de clase de Diego, sea citado a declarar por el delito de encubrimiento.

También se mencionó la llamada al 911 en la que una persona alertó sobre huesos que se estaban sacando de una obra en construcción y que se conoció hace unos días. Esta habría sido clave en el caso.

En Crónica también discutieron sobre las personalidades de Diego y Cristian, basándose en las declaraciones de excompañeros (estas se vienen realizando en los últimos días para conocer un poco más sobre ambos). Diego suele ser descrito como una persona habladora y amiguera, mientras que Cristian es retratado como cerrado e introvertido.

Se espera que sigan apareciendo nueva información del caso de Coghlan en los próximos días para así poder dar un cierre a su muerte.

