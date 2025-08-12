El caso de Diego, el joven que encontraron muerto y enterrado en una casa en Coghlan y que tomó gran repercusión por haber ocurrido en la casa lindera donde vivió un tiempo Gustavo Cerati ha generado gran repercusión en las últimas horas.

Si bien lo que más interesa a la familia y a la comunidad es saber qué ocurrió ese día en el que Diego Fernández Lima fue a la casa de Cristian Graf, un compañero de escuela, también ha impactado la entrevista que dio otro excompañero de clase sobre quién era Diego.

Diego, el joven encontrado muerto en la casa lindera a Cerati

Qué dijo el excompañero de Diego que lo acusó de haber tratado de abusarlo

En América Noticias tuvo lugar un testimonio estremecedor. Fue el de Adrián Farías, un camarógrafo de vasta trayectoria en los medios, quien comentó haber sido compañero tanto de Diego como de Cristian Graf.

Farías comentó que era compañero de ambos, un curso al que definió como “problemático”. Dijo que él no tenía amigos allí y que en cuarto año sus padres decidieron cambiarlo de colegio porque en esa institución la situación era insostenible. “Había mucho bullying”, dijo, trasladando lo que sucedía hace 40 años a los términos que se utilizan actualmente para hablar del maltrato entre pares.

Mientras Farías recordaba la personalidad problemática de su compañero, impactó con una declaración: “Tuve una situación con él, en el baño: Diego Fernández intentó violarme. Yo estaba en segundo año, así que tenía 14 años. Él era un año mayor, venía de otro colegio porque había repetido”.

Sorprendidos por la revelación, los periodistas pidieron saber algo más del episodio, en la medida que el entrevistado quisiera contar. “Yo ingresé al baño a hacer mis necesidades y en esa situación se quiso aprovechar de mí. No sé cómo hice, pero me lo saqué de encima. Tuve bloqueada esa situación, se destrabó hablando con el psicólogo”, recordó.

La respuesta del hermano de Diego

El hermano de Diego, quien ha pedido saber la verdad de lo que ocurrió con su hermano hace 41 años, fue consultado en vivo por este testimonio sobre su hermano.

En una entrevista que dio al programa Mujeres Argentinas (ElTrece), sentenció: “Vi la nota esa, esta persona es conocida. Me pidieron que no hable del tema porque ya está en manos de la fiscalía”.

A su vez, Javier Fernández indicó que todos tienen derecho a hablar y le hizo una recomendación al denunciante. “Lo invito a que hable con la fiscalía y que cuente lo que sabe”, expresó.