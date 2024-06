Investigarán si la hija de uno de los detenidos en el caso de Loan es Sofía Herrera

En medio de la intensa búsqueda de Loan, un nuevo giro en el caso de Sofía Herrera ha capturado la atención pública. La hija de Carlos Pérez, un exmilitar detenido por el caso del niño correntino, ha despertado sospechas debido a su notable parecido con Sofía, la nena desaparecida en 2008. Estas similitudes han llevado a las autoridades a considerar la posible implicación de Pérez en el caso y a emprender una serie de medidas investigativas para esclarecer la situación.

Martín Bramati, fiscal mayor en Río Grande, confirmó la noticia en una entrevista con Aire Libre FM. Bramati comentó que ha mantenido comunicación con la madre de Sofía y aseguró: “Somos muy receptivos a tomar cualquier línea de investigación y profundizarla hasta llegar a la determinación de si es Sofía o no Sofía”.

María Elena Delgado, madre de Sofía Herrera, rompió el silencio luego de la comparación.

La mamá de Sofía ya se había referido a estas especulaciones que se generaron en redes sociales. “La mujer (por la madre de Brisa) dice que tiene 14 años. Si tiene esa edad no podría ser nunca mi hija. Me llenaron de mensajes con la foto de la hija de Pérez y yo la vi a la chiquita, pero no la encuentro muy parecida a mi hija Sofía”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

No obstante, a raíz de las últimas medidas, admitió estar “expectante, nerviosa y ansiosa”. Y resaltó que lo que más le interesa saber es si Pérez estuvo en Río Grande aquel septiembre de 2008.

Las medidas tomadas para verificar la identidad de la hija de Carlos Pérez

La jueza María Rosa Santana ordenó tres acciones clave para verificar si la niña es realmente Sofía Herrera:

La primera de ellas es la obtención de copias certificadas de la partida de nacimiento de la menor, quien tendría aproximadamente 14 años, una edad que no coincide con la cronología de Sofía, quien hoy tendría 19 años.

La segunda medida implica una investigación de los movimientos migratorios de la niña y sus presuntos padres. Se ha solicitado a migraciones información detallada para determinar si estos tres individuos han realizado algún viaje que pudiera ofrecer pistas sobre su paradero.

Por último, se ha requerido información a la Armada acerca de Carlos Pérez. Las autoridades buscan verificar si Pérez estuvo en Ushuaia y en qué períodos, así como su estatus laboral en la región. Esta medida busca establecer si Pérez tuvo alguna conexión temporal y geográfica con la desaparición de Sofía.

Avances en la investigación

El fiscal Bramati destacó que estas acciones se han solicitado con carácter de urgencia y se implementaron el martes pasado. Aunque no se espera una demora significativa, Bramati indicó que podrían necesitar comunicarse telefónicamente para acelerar la obtención de información crucial.

Más allá de los datos que puedan proporcionar estas medidas iniciales, el fiscal subrayó la importancia de las pistas adicionales que podrían surgir a partir de estos informes. “No solo es la información que nos pueden dar las medidas, sino también las otras medidas que pueden surgir a partir de ellas, si es que en realidad surge algún indicador o alguna circunstancia que pueda hacernos creer que se trata de Sofía”, concluyó.