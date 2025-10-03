El brutal informe psicológico sobre “Pequeño J” tras el triple crimen de Florencio Varela

Luego de ser detenido en Perú, un informe psicológico realizado a Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, brindó detalles sobre su perfil mental. El hombre es el principal apuntado por la Justicia argentina como el sospechoso de haber ordenado el triple crimen de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

El perfil psicológico de “Pequeño J”

Según lo que informó TN, la pericia elaborada por los médicos peruanos presenta una estructura de personalidad con patrones de alto riesgo. El documento habla de rasgos psicopáticos y antisociales, además de componentes narcisitas, agresividad y capacidad de manipulación.

También sostiene que su comportamiento violento se habría consolidado en la infancia, al crecer “viendo la violencia como un método válido de resolución de conflictos y consolidación de liderazgo”. Esto podría explicar su presunta capacidad para manejar una red criminal y planificar hechos de extrema violencia.

Su rol en el triple crimen

Para los investigadores argentinos, “Pequeño J” fue el autor intelectual del asesinato de las tres jóvenes en Florencio Varela. De todas maneras, remarcan que no fue él quien ejecutó los disparos, sino que habría actuado desde la conducción de la organización criminal.

Sin antecedentes penales

A los fiscales le llamó la atención que pese a su presunto rol en el caso y dentro del narcotráfico, “Pequeño J” no tenía antecedentes penales ni en Argentina ni en Perú. Esto se debería a que evitaba participar de manera directa en los hechos violentos, delegando las tareas de ejecución a sus subordinados, según difundió el medio citado.

Investigación en curso: los 9 detenidos

Ayer por la noche, Matías Ozorio, presunta mano derecha de Pequeño J, llegó a la Argentina desde Perú, en un rápido proceso de extradición.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” , señalado como autor intelectual.

Matías Agustín Ozorio , considerado su mano derecha.

Magalí Celeste González Guerrero , inquilina de la vivienda donde hallaron los cuerpos.

Miguel Villanueva Silva , pareja de González y propietario de la casa.

Daniela Ibarra y Maximiliano Parra , sorprendidos en la escena intentando limpiar manchas de sangre.

Lázaro Víctor Sotacuro , acusado de conducir el Volkswagen Fox de apoyo.

Ariel Giménez , sospechado de haber cavado el pozo donde enterraron a las jóvenes.

Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, señalada como acompañante en el auto de apoyo.