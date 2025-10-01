Revelaron el estremecedor motivo por el cual “Pequeño J” habría ordenado asesinar a Brenda, Morena y Lara

Tras la detención en Perú de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, las autoridades hablaron y confirmaron cuál habría sido el motivo detrás del asesinato a Brenda del Castillo, Morena Verdi, y Lara Gutiérrez.

Zenón Loayza, jefe de la Dirección Antidrogas de Perú, en una conferencia de prensa explicó que el crimen estaría vinculado al robo de droga: “El móvil del asesinato de las tres féminas por parte de varios integrantes de esta organización, ha sido por el robo de 3 kilos de cocaína que había ocasionado una de las féminas a los integrantes de la organización”, expresó y agregó que ya se iniciaron los pasos para avanzar con el pedido de extradición a la Argentina.

Cómo fue la detención de Pequeño J

El joven peruano fue capturado el martes por la noche mientras se intentaba escapar escondido en un camión. El operativo fue posible gracias al trabajo entre la Policía Bonaerense y la Dirección de Antidrogas peruana, que seguía sus movimientos a partir de los teléfonos. Según detalló Loayza, esperaban a Pequeño J en el norte de la capital peruana, donde desplegaron un importante operativo de seguridad para evitar que lograra huir.

Detuvieron en Perú a Pequeño J

La investigación, las dudas y los detenidos

La Justicia argentina acusa al detenido de ser el autor intelectual del crimen que conmocionó a todo Argentina. De todas maneras, todavía hay dudas en la causa, ya que familiares de las víctimas tuvieron declaraciones contrarias a las dadas por las autoridades.

Con las capturas recientes de “Pequeño J” y Matías Ozorio, ya son nueve los arrestados por el triple femicidio. Entre ellos se encuentran: