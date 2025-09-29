Revelan un video de “Pequeño J” a los 13 años que anticipaba su futuro: “Toda la vida...”

La búsqueda del narco peruano conocido como “Pequeño J”, acusado de ser el actor intelectual del triple crimen de Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela, continúa. En medio de esa investigación, se conoció un video inédito de cuando era chico, que adelantaba lo que sería su carrera delictiva.

El periodista Luis Gasulla, difundió el material en LN+, y ahí se ve al joven junto a su padre, ya fallecido, recorriendo Nueva Jersey. En un momento de la filmación, el padre afirma: “Toda la vida de bandido”, en referencia a su hijo.

La adolescencia marcada por la violencia

Además, el comunicador mostró capturas de pantalla en la que el menor mostraba signos de violencia en redes sociales. Tras el asesinato de su padre, el joven juró vengarlo y lo compartió con sus amigos que se hacían llamar con nombres de narcos famosos.

Apareció un sorprendente video de “Pequeño Jota” a los 13 años que anticiparía su vida delictiva.



👉Más sobre Pequeño J en https://t.co/5Yg8KtQwbd pic.twitter.com/i4xtkqf6bf — Vía País (@viapaiscomar) September 29, 2025

En uno de esos mensajes, “Pequeño Jota” decía: “Te prometo que esto no va a quedar así. Porque si nadie hace nada, yo mismo lo hago con pana y elegancia. Te necesito papá”.

Por qué “Pequeño Jota” llegó a Argentina

Según Gasulla, ese episodio en Perú habría sido el detonante que lo obligó a abandonar el país y llegar a la Argentina hace unos siete años. A partir de ahí comenzó a armar su red en el sur del conurbano bonaerense y se expandió con el tiempo.

Gasulla también reveló un dato clave que vincula al acusado con una de sus víctimas: “Dos semanas atrás había cumplido años y ahí conoce a Lara Gutiérrez”.