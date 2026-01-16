Detuvieron en Mar del Plata a un joven acusado de abusar de su hermana desde los 7 años: el padre responsabilizó a la víctima

Los primeros antecedentes de la conflictiva familiar se remontan a 2018, cuando la situación fue presentada ante el Juzgado de Familia. No obstante, fue recién en 2020 cuando la víctima logró reunir el coraje para contarle a su hermana lo que estaba atravesando.

Los hechos habrían ocurrido en la vivienda del padre de las menores, donde convivía con su nueva pareja y los dos hijos varones de ella. Las niñas asistían al domicilio en el marco de un régimen de visitas establecido por la Justicia.

Policía de Mar del Plata.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, al que accedió el portal 0223, en un primer momento uno de sus hermanastros comenzó a acercarse cada vez que coincidían en la casa, con tocamientos y conductas abusivas que le provocaban incomodidad y temor.

A partir de 2024, la situación se tornó crítica al concretarse el traslado a la vivienda del padre. Fue bajo ese mismo techo donde, de acuerdo con el relato judicial, comenzaron los abusos. La primera agresión se registró cuando la niña tenía 7 años y el presunto autor 14, coincidiendo con la fecha en que sus padres formalizaron su relación.

La reacción de la familia tras conocerse el caso

Luego de confiar en su hermana, la víctima buscó apoyo en su progenitor. Sin embargo, la reacción del hombre y de su pareja (madre del señalado) fue responsabilizar a la menor por los abusos. Según relató una fuente del caso al mismo medio, la respuesta de los adultos fue violenta: “Le decían que era una pendeja calentona, que lo provocaba”.

Ante esto, la hermana de la víctima decidió exponer la situación en su escuela, lo que motivó a los docentes a radicar una denuncia penal. Como resultado, la Justicia impuso una restricción perimetral para el hermanastro que luego se hizo extensiva a todo el entorno familiar y continúa vigente.