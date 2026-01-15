“Por depresión”: le dieron prisión domiciliaria a un bombero de Córdoba acusado de abuso sexual de menores

Rodrigo Santi es un exbombero de 31 años de la localidad de La Playosa, provincia de Córdoba, que había sido acusado por abuso sexual de menores. En las últimas horas, su caso volvió a la escena pública porque la Justicia le otorgó prisión domiciliaria.

Prisión domiciliaria a un bombero de Córdoba acusado por abuso sexual de menores

Tras un año detenido en la cárcel de Villa María, Santi confesó la autoría de los hechos para acceder a un juicio abreviado, pero no se declaró culpable. Ahora, aguarda por el proceso judicial en el que la fiscalía solicitó ocho años de prisión, que todavía deben ser ratificados por un juez de control.

Rodrigo Santi, bombero de Córdoba acusado de abuso sexual de menores.

El pedido de prisión domiciliaria contra el acusado de los delitos de abuso sexual simple, abuso sexual con acceso carnal y grooming surgió a raíz de un certificado emitido por un perito médico privado. Luego de un tiempo en el centro carcelario, le diagnosticó un cuadro de “depresión y melancolía”.

La palabra de la fiscal que otorgó prisión domiciliaria en Córdoba

Ante las críticas de la comunidad de La Playosa, familiares de las víctimas y entidades que luchan contra el abuso de menores, la fiscal a cargo se pronunció. Se trata de Juliana Companys.

La letrada está en feria judicial y le acercó un mensaje escrito a Cadena 3, quien compartió el texto. “Se acordó una pena con la defensa en un juicio abreviado, con una condena de ocho años de prisión. El acuerdo fue enviado a la jueza de control, como indica la ley, y fue ratificado”, expresó.

En paralelo, defendió que el acusado “cuenta con tobillera electrónica, solicitada al Ministerio de Justicia de Córdoba". Por ello, la prisión domiciliaria “se cumple junto a otras condiciones dispuestas por un juez de ejecución penal”.