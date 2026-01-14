Imperdonable: arrojaron a una mujer maniatada desde un carro en San Cayetano

El barrio San Cayetano, al sur de San Miguel de Tucumán, quedó conmocionado por un episodio de violencia extrema ocurrido a plena luz del día: una mujer joven fue arrojada a la vía pública desde un carro de tracción a sangre y quedó tendida en la calle con las manos atadas.

Vecinos que presenciaron la escena dieron aviso inmediato al 911 y activaron el operativo de asistencia.

De acuerdo con los reportes periodísticos, el hecho ocurrió cerca del mediodía. Mientras Canal 10 y Los Primeros lo ubican en el domingo 11 de enero, La Gaceta lo publicó el lunes 12 señalando que había sucedido “ayer al mediodía” en la misma zona, por lo que el horario coincide aunque el día se presenta con matices según la reconstrucción de cada medio.

Testigos relataron que la víctima fue “descartada” en plena calle y que los delincuentes que iban en el carro se alejaron rápidamente antes de que llegara el patrullero.

Cuando los vecinos se acercaron para ayudar, advirtieron que la mujer estaba maniatada y presentaba heridas visibles. Al arribar al lugar, la Policía aseguró el perímetro y la contuvo: la víctima se encontraba en estado de shock, según los primeros datos difundidos. Minutos después, personal médico realizó las primeras curaciones y se dispuso el traslado a un centro de salud para evaluación y estudios.

En las horas posteriores se informó que la mujer se recupera, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

La investigación busca identificar a los responsables y reconstruir la secuencia completa del ataque. Entre las medidas mencionadas por los medios, se trabaja con el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios de quienes vieron el carro y la huida, con el objetivo de establecer el recorrido y aportar rasgos que permitan reconocer a los agresores.

Además, se espera que el testimonio de la víctima —cuando esté en condiciones— aporte información clave para cerrar el rompecabezas de una agresión que generó indignación en el barrio por la impunidad con la que se ejecutó en plena vía pública.

Dónde pedir ayuda

Ante situaciones de violencia por motivos de género, en Argentina está disponible la Línea 144, gratuita y las 24 horas.