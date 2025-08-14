Crimen en Coghlan: salieron a la luz pruebas de la relación entre Diego y el hombre que lo acusó de abuso

A casi tres meses del hallazgo de restos humanos en una antigua casona en el barrio porteño de Coghlan (a pocos metros de la casa donde vivió Gustavo Cerati), la Justicia busca esclarecer en qué circunstancias murió Diego Fernández Lima, el adolescente de 16 años que desapareció en 1984.

El fiscal Martín López Perrando, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, tiene como principal sospechoso a Cristian Graf, excompañero de colegio de la víctima. Graf vivía en la propiedad donde se encontraron los restos y su madre aún reside allí. Si bien la causa por homicidio está prescripta, el funcionario judicial pidió su indagatoria por encubrir el hallazgo.

Además de toda esta situación, se ha tratado de reconstruir un perfil de la víctima a través de sus excompañeros de clases para saber a detalle qué pudo haber ocurrido ese día.

¿Qué relación tenía Adrián Farías y Diego?

En medio de la investigación, el camarógrafo Adrián Farías (quien días atrás aseguró en televisión que Fernández Lima intentó abusarlo cuando eran compañeros) se presentó espontáneamente ante la fiscalía con un certificado escolar que confirma que en 1984 asistió a la Escuela Técnica N°36 “Almirante Guillermo Brown” junto a la víctima y al sospechoso.

Farías cursó el 3° año en ese establecimiento, ubicado entonces en Ballivián y Donato Álvarez (hoy Combatientes de Malvinas), y en marzo de 1985 rindió materias pendientes para completar el ciclo. Sin embargo, al llegar a la sede judicial fue informado de que la causa había pasado al Juzgado Nacional en lo Criminal N°56, a cargo de Alejandro Litvack, y que no podía declarar en calidad de testigo.

¿El asesino de Diego podría ir preso?

La investigación ahora se centra únicamente en el encubrimiento del hallazgo, dado que por el crimen en sí solo podría realizarse un “juicio por la verdad” sin posibilidad de condena.

En este contexto, el testimonio de Farías no tendría relevancia directa, ya que sus dichos se remontan al momento del homicidio.