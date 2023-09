Confirmaron que el cuerpo encontrado en el Riachuelo corresponde al adolescente desaparecido hacía 10 días

Fuentes policiales confirmaron este lunes por la mañana que el cuerpo hallado en el Riachuelo, a la altura del Nuevo Puente La Noria, corresponde a Román Ramírez Zárate, un joven que estaba desaparecido desde hace 10 días,

Sus familiares también confirmaron la noticia: ”Acabamos de abandonar la morgue tras el reconocimiento cadavérico y efectivamente el cuerpo hallado es Román”, aseguró Manuel Rojas, abogado de la familia del joven, que estaba desaparecido desde el 2 de septiembre.

”Vamos a esperar la autopsia para determinar las causas de su muerte”, precisó en diálogo con el canal C5N. El cuerpo había sido hallado anoche “en estado de descomposición” en el Riachuelo, a la altura del Nuevo Puente La Noria, por oficiales de la División Infancia y Adolescencia de la Policía de la Ciudad, junto a personal de la Policía Federal Argentina y Bomberos de la Policía.

Esta mañana los familiares del joven realizaron el reconocimiento del cuerpo en la Comisaría 10ma de Lanús, acompañados por personal del Gabinete de Asistencia Psicológica de Emergencia (GAPE).

”La familia está destrozada, muy tristes y consternados, estaban abrazados a la esperanza y a la vida. Hoy nos levantamos y nos abrazamos a lo opuesto”, expresó el letrado.

La denuncia por la desaparición del joven, residente del Barrio 20 de Villa Lugano, en Ciudad de Buenos Aires, había sido radicada el pasado martes, lo que activó la intervención de la División Infancia y Adolescencia de la Policía porteña para su búsqueda.

Se investiga las causas de la muerte del joven. Foto: Facebook

La desaparición de Román Ramírez

El joven de 17 años desapareció tras haber ido a un boliche en Villa Celina el domingo 2 de septiembre.

A la hora del reconocimiento, la hermana de Román, Yessica Ramírez confirmó que se trataba de su hermano: “Nos mostraron sus cosas, su celular, las llaves y la cadena que tenía con las llaves. Nos dimos cuenta de que era él y se lo confirmamos a la policía”, comentó la joven.

La hipótesis que se baraja sobre su muerte, podría estar vinculada a lo que sucedió en ese boliche de Villa Celina.

La propia Yessica declaró: “Hablé con el amigo que estuvo con él esa noche en el boliche y me dijo que estuvieron ahí y que Román después se fue, nada más. Nos dicen que él recibió una llamada adentro del boliche y que de ahí después salió. No sabemos quién lo llamó”, comentó.

De todos modos, la joven dijo no tener confianza en los amigos de Román: “No hay confianza con los amigos que lo acompañaron al boliche porque lo dejaron solo”. “Dicen que no se hallaba adentro del boliche, que no estaba cómodo. ¿Por qué no lo llevaron a mi casa si él quería volver? Le dijeron que no, que se quede un rato más”.