Autos de lujo, contrabando y artistas: así operaba la banda que usaba vehículos en videoclips de L-Gante, La Joaqui y la China Suárez.

Un importante operativo llevado adelante por la Aduana concluyó con el decomiso de cuatro vehículos de alta gama que, de acuerdo con el organismo, habrían ingresado al país de forma ilegal. El despliegue incluyó cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), realizados en conjunto con la Policía de la Ciudad, la DGI y la Dirección Nacional de Migraciones. Como resultado, dos personas fueron detenidas y quedaron incomunicadas.

La causa, a cargo del fiscal Marcelo Bernachea y con aval del juez federal de Puerto Iguazú, Marcelo Cardozo, permitió desbaratar una maniobra de contrabando que aprovechaba el Régimen de Circulación de Vehículos del Mercosur para introducir autos de lujo provenientes de Paraguay. El valor total de los rodados secuestrados supera los $500 millones.

Los vehículos incautados y el millonario botín.

La operatoria se puso en marcha a partir de una alerta en Paso de los Libres: personas con residencia en países vecinos ingresaban vehículos a la Argentina bajo el argumento de “visitas turísticas”. Sin embargo, en lugar de regresar con los autos, los dejaban en el país para que fueran utilizados por sus verdaderos propietarios.

De acuerdo con la Aduana, la maniobra era organizada por dos argentinos con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, quienes exhibían un alto perfil en redes sociales y mostraban los vehículos en videoclips de artistas como La Joaqui, L-Gante y la China Suárez.

También alquilaban los autos para distintas producciones y eventos, aunque uno de los implicados se presentaba como titular de una productora de “eventos multitudinarios” que no registraba actividad económica declarada.

Entre los rodados secuestrados se encuentran dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang, todos con patente paraguaya y con un valor superior a los $100 millones cada uno. Además, fue incautada una Toyota SW4 con dominio argentino.

En el marco de los allanamientos, el personal interviniente halló $30 millones en efectivo, USD 20 mil y un arma de fuego sin la documentación correspondiente, según informó TN. La investigación continúa y apunta al delito de contrabando agravado, tipificado en el artículo 865 del Código Aduanero, que contempla penas de hasta 10 años de prisión.

Los investigadores estiman que la maniobra estaría operando, al menos, desde 2023 y que los vehículos de alta gama eran utilizados para exhibición en redes sociales y dentro del ambiente artístico.