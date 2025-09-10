Policiales / Violencia

Alarma en Mendoza: alumna de 14 años llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró en el patio

Padres y vecinos permanecen atentos a las novedades mientras la policía mantiene el perímetro asegurado. La prioridad de las autoridades es que la joven se entregue sin sufrir daños.

Redacción Vía País
Redacción Vía País

10 de septiembre de 2025,

La situación se generó en la escuela Marcelino Blanco de Mendoza.

Una situación de terror se vive este miércoles en la escuela Marcelino Blanco, en el municipio mendocino de La Paz, ubicada en el límite con San Luis. Una alumna de 14 años ingresó al colegio con un arma de fuego, realizó al menos dos disparos y se atrincheró en el patio, según informaron las autoridades.

El incidente comenzó cerca de las 9.30, cuando los estudiantes regresaban a las aulas tras el primer recreo. Testigos relatan que la adolescente, que cursa segundo año de secundaria, pasó primero por el baño antes de salir con el arma cargada y apuntar a algunos compañeros. Según un alumno, “hizo tres disparos, le mostró el arma a un compañero y buscaba a una profesora que no estaba”.

Las autoridades han vallado la zona y pidieron a la comunidad que no se acerque al colegio.
Rápidamente, todos los estudiantes fueron evacuados, y la policía y Bomberos llegaron al lugar para garantizar la seguridad. Afortunadamente, no se registraron heridos graves, aunque a algunos alumnos y personal docente les pasaron balas cerca. Varios estudiantes fueron trasladados a un hospital de la zona por ataques de pánico, y la mayoría pudo regresar a sus hogares acompañados por sus padres.

Negociaciones en curso

La adolescente se atrincheró en el patio y no quiere entregar el arma. Según fuentes policiales, la joven es hija de un policía en actividad que se desempeña en San Luis, y habría obtenido la pistola reglamentaria de su padre.

Hasta el lugar llegó un helicóptero policial con mediadores del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), quienes trabajan junto a psicólogos para persuadir a la menor. La joven asegura que no negociará “hasta que entre la profesora Raquel”, según testigos.

Las autoridades han vallado la zona y solicitan a la comunidad que no se acerque al colegio. La fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, supervisa el procedimiento en la escuela, ubicada en la calle Maipú.

Noticia en desarrollo

