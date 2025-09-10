El impactante video del momento en el que los compañeros escucharon los disparos en Mendoza

Una alumna de 14 años provocó alarma este miércoles en la escuela Marcelino Blanco, en La Paz, Mendoza, al ingresar con un arma de fuego, efectuar al menos dos disparos y atrincherarse en el patio del colegio. El hecho ocurrió cerca de las 9.30, cuando los estudiantes regresaban a clases tras el primer recreo.

El video de los compañeros al escuchar los disparos

Testigos relataron que la adolescente pasó primero por el baño antes de salir con el arma, apuntando a algunos compañeros y buscando a una docente que no estaba presente. Ninguno de los alumnos resultó herido, aunque varios sufrieron ataques de pánico y fueron trasladados al hospital local.

La policía pide no acercarse al colegio

Según las autoridades, la joven habría tomado la pistola reglamentaria de su padre, un policía en actividad en San Luis. La policía y psicólogos del GRIS negocian con ella para que se entregue de manera segura. Un helicóptero policial se mantiene listo para trasladarla si es necesario.

La zona fue completamente vallada y las autoridades pidieron a la comunidad no acercarse al colegio mientras se resuelve la situación. La fiscal penal de menores de La Paz supervisa el procedimiento.

El incidente generó conmoción entre estudiantes, docentes y vecinos. La prioridad de la policía sigue siendo garantizar la seguridad de la menor y de todos los alumnos, mientras se investiga cómo ocurrió este grave episodio.