El video del momento en el que la Policía intentaba entrar a la escuela en Mendoza y la nena de 14 años les disparaba

La tensión continúa en el municipio mendocino de La Paz, donde una alumna de 14 años permanece atrincherada en la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco tras haber ingresado armada y efectuado varios disparos.

A más de tres horas del inicio del operativo, nuevas imágenes muestran el momento en que efectivos de la Policía de Mendoza intentaron ingresar al establecimiento para poner a resguardo a la menor, pero fueron repelidos con disparos realizados por la adolescente.

En los primeros segundos del video, se puede observar cómo un policía ingresa en el establecimiento y le grita a la joven “dejala un minuto en el piso, así podemos hablar”, acto seguido se escucha un disparo en medio de varios gritos. Las imágenes habrían sido grabadas por un obrero que se encontraba haciendo trabajos en otro sector de la escuela

Qué se sabe hasta el momento

Hasta el momento, se desconocen los motivos que llevaron a la joven a actuar de esta manera. Fuentes policiales confirmaron que no hay heridos, aunque la situación mantiene en vilo a la comunidad educativa y a los vecinos de la zona.

En el lugar trabaja personal de la Policía mendocina junto a unidades especiales: las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), el Grupo Especial de Seguridad (GES) y el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), que llevan adelante las negociaciones para que la alumna deponga el arma.

El operativo se mantiene con estricto vallado y las autoridades solicitaron a la comunidad no acercarse a la escuela mientras se busca una salida pacífica al conflicto.

El comunicado que publicó el Ministerio de Educación

Además, desde el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE emitieron un comunicado: “Solicitamos a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco de La Paz, en el marco de una situación donde debe primar la seguridad y él respecto al interés superior de la niña involucrada y su contexto. Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves”.