Este martes, el precandidato a Concejal Mauro Casella dialogó con Vía Pérez cara a las próximas elecciones (PASO) del 12 de septiembre. Nos cuenta sobre los tres ejes principales para la ciudad y pone énfasis en la gran problemática que se respira en la gestión actual: la falta de calidad institucional y la falta de transparencia en muchos aspectos.

Si bien reconoció que la ciudad ha crecido mucho en los últimos años y ha mejorado en muchos sentidos, el precandidato a Concejal socialista señaló que sus aspiraciones son más grandes. “Uno siempre pretende más y Pérez ya no es más un pueblo, es una ciudad. Los problemas de Pérez exceden la posibilidad de que solo un gobernante o el Ejecutivo pueda solucionar todos los problemas”.

Casella no tuvo temor en afirmar que Pérez necesita dar un salto en calidad institucional para que la solución a los problemas sea sostenible en el tiempo y no sean solo banderías políticas. “Yo soy partidario no de un estado grande, sino un estado fuerte, presente, que pueda articular con instituciones y no pensar que por sí solo se pueden solucionar todos los problemas. A Pérez lo veo en ese límite”.

“Ya no somos más un pueblo”. Fue contundente en la idea de que es necesario pensar en un estado presente, fuerte, articulador, con políticas a mediano y largo plazo para solucionar problemas estructurales. “Creo que el salto institucional sería lo que a Pérez le falta como para completar un poco estos años que es verdad que ha crecido y mejorado, pero le falta calidad institucional, le falta transparencia en muchos aspectos”.

“Falta esa apertura en términos más institucionales”

Para Casella hay diálogo, pero solo se queda en un whatsapp o quizá enviar un mensaje. Faltan hechos. “Incorporar la mirada del otro a la hora de solucionar problemas sociales, económicos, de infraestructura. Aceptar las diferencias porque de hecho las tenemos”.

“Creo que en Pérez se viene una nueva camada y una nueva mirada de los políticos que es necesario poner en valor, lo viejo ya está, las formas de hacer política se están terminando y esta gestión actual tiene la gran responsabilidad de mirar hacia adelante y no quedar encerrada en esa vieja forma de hacer política. Casella aseguró que si no se da ese salto, “vamos a perder una oportunidad que me parece que es importante aprovechar”.

Tres grandes ejes para la ciudad

El tema medioambiental.

El tema ambiental no es solo el reciclado de residuos. Pérez tiene también un gran arbolado público, concretamente Casella se refirió a que la ciudad tiene más de 8 mil árboles, pero los barrios no. “Hay que pedir arbolado público para los nuevos loteos , y también hay que pedir lo que se hace en muchos países, “las veredas jardín” por el tema de la absorción de agua”.

Le dio importancia a la cuenca del arroyo Ludueña: “sus márgenes tienen los últimos pastizales naturales”. Además recordó la cuña boscosa del Club Mitre “que es un monte hermoso, y es un club que también es parte de un patrimonio ambiental importante y un pulmón de la ciudad”.

Lo Institucional

“Creemos que la participación ciudadana es fundamental”. Cuando se habla con los vecinos “tenés una mirada diferente y esa cercanía hay que hacerla junto con el vecino”.

Inclusión y solidaridad

“Se requieren unas políticas muy fuertes de inclusión real: dar oportunidades de trabajo, garantizar derechos como la salud, cuestiones de género y violencia, seguridad, alimentación. La política del cuidado es algo que está muy en boga que no es solamente cuidar al niño, sino también al anciano. La posibilidad de que coma, que se eduque, que tenga salud y agua potable”.