El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció fuertes tormentas para el primer fin de semana de marzo hasta el día lunes. Las ráfagas de viento provenientes del sur alcanzarán los 31 km/h, con una máxima que no superará los 27 °C y una mínima de 21 °C.

Este sábado se anunció con lluvias desde la mañana y tiempo húmedo e inestable durante toda la jornada. Para el domingo las condiciones climáticas serán similares. La máxima llegará a los 28 °C y la mínima será de 18 °C.

Fin de semana lluvioso en Pérez Foto: Servivio Meteorológico Nacional

La alerta por tormentas anunciadas para el día sábado es de color naranja, es decir que el área será afectada por tormentas fuertes, las cuales podrán estar acompañadas por intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos periodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 90 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Desde la Municipalidad recomendaron llamar al 4953447 ante cualquier emergencia y señalaron algunos ítems a tener en cuenta: